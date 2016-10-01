  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۴

از روز گذشته تا کنون؛

خوزستان رنگ خاک به خود گرفت/ گرد وغبار در ۶ منطقه استان

خوزستان رنگ خاک به خود گرفت/ گرد وغبار در ۶ منطقه استان

اهواز- از روز گذشته بار دیگر گرد و غبار به خوزستان حمله ور شده و شهرهای مختلف استان را درگیر کرده است.

رئیس روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در همین راستا در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق آخرین اطلاعات، در ساعت هشت صبح امروز شنبه میزان ذرات ریزگردها در آسمان سوسنگرد مرکز شهرستان دشت آزادگان یک هزار و ۱۷۹، اهواز ۹۷۷، بهبهان ۵۹۶، ماهشهر ۱۷۱، امیدیه ۲۹۱، و اندیمشک ۵۰۰ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده است.

شهریار عسکری تصریح کرد: گرد وغبار در آسمان ۶ منطقه استان خوزستان روز شنبه نیز تداوم یافته است.

رئیس اداره محیط زیست آبادان نیز عنوان کرد: هم اکنون میزان گرد و غبار در آبادان، ۵۷۶ میکروگرم بر متر مکعب معادل سه برابر حد استاندارد است.

سید احمد موسوی آزاد از شهروندان به ویژه کودکان و سالمندان خواست تا بهبود وضعیت هوا از منزل خارج نشوند.

رئیس اداره هواشناسی آبادان نیز اضافه کرد: وزش بادهای قابل ملاحظه در کشور عراق باعث بروز گرد و غبار و انتشار آن در بخشهایی از استان به ویژه شهرهای آبادان و خرمشهر شده است.

سعید ابراهیمیان با بیان اینکه این وضعیت تا اواخر وقت امروز ادامه دارد افزود: هم اکنون دید افقی در شهرهای آبادان و خرمشهر یک هزار و ۵۰۰ متر است.

به گزارش مهر، روز جمعه نیز در ۶ منطقه خوزستان از جمله سوسنگرد، شوشتر، امیدیه، بهبهان، اندیمشک و اهواز پدیده گرد و غبار رخ داد که میزان ریزگردها در اهواز ۱۰ برابر حد مجاز اعلام شد.

طبق آمار اعلام شده میزان گرد و غبار در صبح روز شنبه کمتر از دیروز گزارش شده است.

میزان عادی ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب است.

کد مطلب 3783657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • amir ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      طبق آمار اعلام شده میزان گرد و غبار در صبح روز شنبه کمتر از دیروز گزارش شده است لطفا اصلاح نمایید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها