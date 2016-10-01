خوزستان رنگ خاک به خود گرفت/ گرد وغبار در ۶ منطقه استان

رئیس روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در همین راستا در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق آخرین اطلاعات، در ساعت هشت صبح امروز شنبه میزان ذرات ریزگردها در آسمان سوسنگرد مرکز شهرستان دشت آزادگان یک هزار و ۱۷۹، اهواز ۹۷۷، بهبهان ۵۹۶، ماهشهر ۱۷۱، امیدیه ۲۹۱، و اندیمشک ۵۰۰ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده است.

شهریار عسکری تصریح کرد: گرد وغبار در آسمان ۶ منطقه استان خوزستان روز شنبه نیز تداوم یافته است.

رئیس اداره محیط زیست آبادان نیز عنوان کرد: هم اکنون میزان گرد و غبار در آبادان، ۵۷۶ میکروگرم بر متر مکعب معادل سه برابر حد استاندارد است.

سید احمد موسوی آزاد از شهروندان به ویژه کودکان و سالمندان خواست تا بهبود وضعیت هوا از منزل خارج نشوند.

رئیس اداره هواشناسی آبادان نیز اضافه کرد: وزش بادهای قابل ملاحظه در کشور عراق باعث بروز گرد و غبار و انتشار آن در بخشهایی از استان به ویژه شهرهای آبادان و خرمشهر شده است.

سعید ابراهیمیان با بیان اینکه این وضعیت تا اواخر وقت امروز ادامه دارد افزود: هم اکنون دید افقی در شهرهای آبادان و خرمشهر یک هزار و ۵۰۰ متر است.

به گزارش مهر، روز جمعه نیز در ۶ منطقه خوزستان از جمله سوسنگرد، شوشتر، امیدیه، بهبهان، اندیمشک و اهواز پدیده گرد و غبار رخ داد که میزان ریزگردها در اهواز ۱۰ برابر حد مجاز اعلام شد.

طبق آمار اعلام شده میزان گرد و غبار در صبح روز شنبه کمتر از دیروز گزارش شده است.

میزان عادی ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب است.