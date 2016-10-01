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۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۳

هشت رکورد ملی در مسابقات کشوری شنای معلولان جابجا شد

هشت رکورد ملی در مسابقات کشوری شنای معلولان جابجا شد

رئیس انجمن شنای جانبازان و معلولان گفت: رقابت های قهرمانی کشور با حضور نزدیک به ۱۰۰ شناگر از ۱۱ استان کشور در ۷۱ ماده و دو رده سنی بزرگسالان و جوانان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نوروزی گفت: در این مسابقات هشت رکورد ملی توسط ابوالفضل رشوندی و مصطفی جلیلی از تهران، پژمان عطایی از لرستان و مجتبی تروال از خراسان رضوی شکسته شد و از این ورزشکاران تقدیر به عمل آمد.

رئیس انجمن شنا خاطر نشان کرد: پنجاه درصد از شناگران شرکت کننده در این مسابقات، یعنی ۴۴ نفر، زیر ۲۳ سال سن داشتند و ۴۶ شرکت کننده نیز در رده سنی بزرگسالان بودند. همچنین ۱۵ نفر از شناگران رده سنی جوانان زیر ۱۴سال سن داشتند و در مجموع می توان گفت حضور ورزشکاران جوان در این مسابقات بیش از حد انتظار بود و اگر سرمایه گذاری خوبی بشود در سال‌های آینده می توان شاهد حضور چشمگیر این جوانان در عرصه های مختلف شد.

وی گفت: با توجه به پیش رو بودن مسابقات پاراآسیایی جوانان و نیز مسابقات پاراآسیایی اندونزی، در نظر داریم اردوهای استعدادیابی را برگزار کنیم و از این طریق ورزشکاران مستعد را به تیم ملی جذب کنیم.

نوروزی در پایان اعلام کرد: برای تشویق ورزشکاران جوان، پیراهن تیم ملی به آنها اهدا شد و تیم اصفهان نیز کاپ اخلاق را دریافت کرد.

بیست و دومین دوره رقابت های قهرمانی کشور شنا جانبازان، با قهرمانی تهران، نایب قهرمانی خراسان رضوی و عنوان سومی آذربایجان شرقی روز گذشته به کار خود پایان داد.

کد مطلب 3783693

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