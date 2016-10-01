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۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۵

جشن تکریم خانواده و بازنشستگان در بوشهر برگزار شد

جشن تکریم خانواده و بازنشستگان در بوشهر برگزار شد

بوشهر - در آئینی با حضور مسئولان، جشن تکریم خانواده و بازنشستگان برخی از ادارات بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری بندر بوشهر، هم زمان با روز تکریم خانواده و بازنشستگان، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری بندر بوشهر مراسمی در تجلیل از بازنشستگان ادارات شهرداری بوشهر، آموزش و پرورش شهرستان بوشهر و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر را در محل پارک بانوان بوشهر برگزار کرد.

در این مراسم که شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر بوشهر، میزبان بالغ بر ۸۰۰ نفر از بازنشستگان و خانواده هایشان بودند، از بازنشسته منتخب هر دستگاه تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

همچنین در این مراسم آیین رونمایی از شماره بیستم و بیست و یکم فصلنامه «بوشهر نامه» با عنوان «سلامت» برگزار شد.

کد مطلب 3783695

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