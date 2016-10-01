جشن تکریم خانواده و بازنشستگان در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری بندر بوشهر، هم زمان با روز تکریم خانواده و بازنشستگان، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری بندر بوشهر مراسمی در تجلیل از بازنشستگان ادارات شهرداری بوشهر، آموزش و پرورش شهرستان بوشهر و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر را در محل پارک بانوان بوشهر برگزار کرد.

در این مراسم که شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر بوشهر، میزبان بالغ بر ۸۰۰ نفر از بازنشستگان و خانواده هایشان بودند، از بازنشسته منتخب هر دستگاه تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

همچنین در این مراسم آیین رونمایی از شماره بیستم و بیست و یکم فصلنامه «بوشهر نامه» با عنوان «سلامت» برگزار شد.