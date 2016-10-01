به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از، در این همایش ضمن معرفی برنامه‌ «با من بخوان»، گزارش‌هایی از اجرای این برنامه در مناطق دوردست و محروم ارائه و دستاوردها و تجربه‌های برنامه‌های «خواندن با نوزاد و نوپا» و «تقویت سواد پایه از راه ادبیات» به اشتراک گذاشته می‌شود.

نوش‌آفرین انصاری؛ دبیر شورای کتاب کودک و استاد کتابداری و اطلاع‌رسانی، زهره قایینی؛ سرپرست برنامه‌ «با من بخوان» و عضو هیئت مدیره‌ دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان، محمدهادی محمدی؛ نویسنده و پژوهشگر و ماریت تورن‌کویست؛ تصویرگر هلندی – سوئدی از سخنرانان اصلی این گردهمایی هستند که با پشتیبانی و همکاری کتابخانه ملی و شرکت عمران آذرستان اجرا می‌شود.

بنا بر اعلام، همچنین جایزه‌ «جبار باغچه‌بان، همزاد سیمرغ» که از سوی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با پشتیبانی شرکت عمران آذرستان به تازگی پایه‌گذاری شده است، برای نخستین‌بار در این همایش به ۱۰ آموزگار - مروج خلاق از مناطق دوردست ایران - اهدا می‌شود. این آموزگاران در چهارچوب برنامه‌ «با من بخوان» گام‌های بلند و موثری در راستای ترویج کتاب‌خوانی در میان کودکان برداشته‌اند.

در بخش دیگری از این همایش کارشناسان «با من بخوان» در میزگردی به موضوع چالش‌های ترویج کتاب‌خوانی در مناطق دوردست می‌پردازند.

در حاشیه‌ این همایش نیز نمایشگاهی از عکس‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردهای برنامه‌ «با من بخوان» برپا می‌شود تا علاقه‌مندان را هرچه بیشتر با اهداف برنامه و اهمیت و تاثیر ادبیات و کتاب کودک در رشد عاطفی، اجتماعی و آموزشی کودکان آشنا کند.

در روز دوم این همایش، ماریت تورن‌کویست به واکاوی موضوع طرح مشکلات بزرگ با کودکان از راه کتاب‌های تصویری» می‌پردازد و میزگرد «چالش‌های ترویج کتاب‌خوانی در مناطق دوردست (برپایه‌ تجربه‌ها در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان)» با حضور کارشناسان برنامه‌ «با من بخوان» برپا می‌شود.

شرکت در برنامه‌های همایش برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است. مهلت ثبت‌نام برای شرکت در این همایش تا تاریخ ۷ آبان‌ماه در نظر گرفته شده است؛ اما به سبب ظرفیت محدود سالن، اولویت با افرادی است که زودتر ثبت‌نام کنند.