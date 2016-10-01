۱۱۸ میلیارد تومان از مطالبات بانکها در مازندران وصول شد

محمد حسن بهادر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از ۶۷ میلیارد تومان از این معوقات مرتبط با بانکهای دولتی و قریب ۵۱ میلیارد تومان نیز با درخواست بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی وصول شده است.

وی با تأکید برلزوم همکاری بانکها بویژه شورای هماهنگی بانکها در فرآیند وصول این معوقات افزود: در سال های۷۰ الی ۷۵ در سطح استان هفت یا هشت بانک فعالیت داشتند و دوایر اجرای اسناد رسمی واحدهای ثبتی نیز شاهدتشکیل کمترین پرونده اجرایی برای اسناد رهنی و فروش اسقاطی بودند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به سه برابر افزایش یافته و این در حالیست که کارکنان واحدهای اجرای اسناد رسمی این اد اره کل افزایش چندانی نداشته و با ۲۰ سال پیش برابری می کند و مشکلات و کمبودهای فضای فیزیکی و تجهیزات همچنان کارکنان را آزار می دهد، به طوریکه اداره اجرای اسناد رسمی مرکز استان همچنان در یک ساختمان استیجاری مستقر است.

بهادر یادآور شد: پارسال نیز ۲۱۰ میلیارد تومان مطالبات بانکی توسط ادارات اجرای اسناد رسمی استان مازندران وصول شده است.