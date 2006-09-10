فرانسه خواستار برگزاري كنفرانس بين المللي جديد براي بازسازي لبنان شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، وي در پايان ديداراز امارات متحد عربي دركنفرانس خبري در ابوظبي اظهارداشت : برگزاري كنفرانس بين المللي جديد براي بازسازي لبنان را دربيروت و يا در پاريس تاييد مي كنيم .



وزير امور خارجه فرانسه، تاريخ برگزاري چنين كنفرانسي را مشخص نكرد.

درهمين حال شيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير امورخارجه امارات متحد عربي برضرورت اقدام جامعه بين المللي براي بازسازي لبنان و برقراري صلح تاكيد كرد.

وي درباره روند صلح ميان اسرائيل و فلسطين تصريح كرد : دولت امارات متحد عربي اميدوار است شوراي امنيت درمورد حل و فصل اين مسئله به توافق برسد.

دوست بلازي در واكنش به اين اظهارات گفت : پاريس مانع از طرح اين مسئله (فلسطين واسرائيل) درشوراي امنيت نمي شود، اما بايد نسبت به آن احتياط كرد.

كميته بين المللي چهارجانبه صلح خاورميانه براي تشويق به اجراي طرح صلح نقشه راه به عنوان آخرين طرح صلح بين المللي برضرورت تشكيل دولت مستقل فلسطيني در سال 2005 و خلع سلح گروههاي فلسطيني تاكيد كرد، اما عملا كار اين كميته كه از سال 2003 شروع شد، تاكنون متوقف شده و اين طرح همانند طرحهاي ديگر صلح به شكست انجاميده است .

وزيران خارجه فرانسه و امارات متحد عربي درباره آمادگي ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي براي ديدار با ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در قدس اشغالي هيچ اظهار نظري نكردند.