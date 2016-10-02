باخت پرگل بارسلونا در زمین سلتاویگو/ اتلتیکو مادرید صدرنشین ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های سلتاویگو و بارسلونا در هفته هفتم رقابتهای لالیگا یکشنبه شب برابر هم صف آرایی کردند که این بازی عجیب را تیم سلتاویگو ۴ بر ۳ پیروز شد.

نیمه نخست این بازی با برتری ۳ بر صفر سلتاویگو خاتمه یافت. سیستو (۲۲)، ایاگو آسپاس (۳۲) و جرمی متئو (۳۳ - گل به خودی) برای تیم سلتا گلزنی کردند تا نتیجه ای عجیب رقم بخورد.

با شروع نیمه دوم اینیستا به ترکیب بارسلونا اضافه شد تا فشار حملات این تیم افزایش یابد. جرارد پیکه (۵۸) و نیمار (۶۲ - پنالتی) دو گل متوالی زدند اما پابلو هرناندز در دقیقه ۷۷ برای چهارمین بار دروازه بارسلونا را گشود. شاگردان انریکه در ادامه یک بار دیگر توسط پیکه (۸۷) به گل دست یافتند اما در نهایت این بازی را واگذار کردند.

با این نتیجه بارسلونا ۱۳ امتیازی ماند و در رده چهارم جدول قرار گرفت. اتلتیکو مادرید با ۱۵ امتیاز صدرنشین است. رئال مادرید و سویا نیز با ۱۵ و ۱۴ امتیاز به ترتیب دوم و سوم هستند.