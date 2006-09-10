تيم ملي ايران دوچرخه سواري ايران نائب قهرمان 4 كيلومتر تيمي تعقيبي آسيا شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دوچرخه سواران ملي پوش كشورمان در رشته 4 كيلومتر تيمي تعقيبي بزرگسالان درمرحله فينال (داخل پيست) با دو چرخه سواران كره جنوبي به ركابزني پرداختند و در پايان اين رقابت تيم ملي ايران به مقام نايب قهرماني اين رشته دست يافت و مدال نقره اين رشته را از آن خود كرد وتيم ملي كره مدال طلاي اين رشته را از آن خودكرد.

قادر ميزباني،عليرضا حقي، عباس سعيدي تنها و امير زرگري ملي پوشان كشورمان بودند كه دراين رشته با ديگر رقبا به ركابزني پرداختند. دوچرخه سواران تيم ملي كشورمان در اين مسابقات با 21 تيم آسيايي ديگر تا روز 26 شهريور ماه سال جاري دركشور مالزي به رقابت خواهند پرداخت.