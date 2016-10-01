«وحدت» و «امنیت»دو خصوصیت بارز در استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز صبح شنبه در خلال گردهمایی بزرگ علما و روحانیان استان سمنان با حضور وزیر اطلاعات کابینه یازدهم به میزبانی مهدیه سمنان، ضمن بیان اینکه بیان دستاوردهای نظام می تواند در مردم امید ایجاد کند، ابراز داشت: همانطور که امام خمینی(ره) می فرمودند، امروز مهمترین معروف حفظ نظام اسلامی است لذا بیان دستاوردهای نظام می تواند سدی در برابر تفکرات منحرفی باشد که می خواهند ناکارآمدی نظام را جلوه دهند.

وی افزود: نظام اسلامی ایران بر مبنای ولایت فقیه مطلقه، یگانه نظامی است که به عنوان نظام الهی و شیعی در سرزمین امام زمان(عج) تتحقق پیدا کرده و عده ای در صدد ناکارآمد جلوه دادن آن هستند لذا باید تلاش کنیم تا این تبلیغات مسموم شناسایی و خنثی شوند لذا بر مبنای فرمایشان امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب همه ما تکلیف داریم تا نظام را کارآمد جلوه دهیم تا مردم به این کارآمدی امیدوار باشند لذا بیان حقیقی خدمات نخستین گام در تحقق این امر است.

حرکت تند تورم کنترل شده است

استاندار سمنان گفت: با وجود سه دهه از انقلاب اسلامی و همچنین در سال های اخیر، نظام اسلامی ایران توانسته بر تعداد زیادی از مشکلات فائق آید و دولت نیز در ابتدای روی کار آمدن، نیروی خود را بر رفع دو مشکل اصلی مردم یعنی اقتصاد داخلی و سیاست خارجی نهاد که برای هر دو این مسئولیت ها نیز در داخل کابینه افراد متخصص را به کار بست و اگر امروز شاهد برخی موفق ها در این حوزه ها هستیم ابتدا باید مدیون ایستادگی مردم و سپس تلاش دولتمردان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.

خباز با بیان اینکه کنترل شتاب تورم نخستین اقدام مهم دولت بود، ابرازداشت: شیب تند تورم ۴۳درصدی در ایران سال۹۰ امروز به زیر ۱۰درصد رسیده و ممکن است برخی بگویند چرا این امر در سفره مردم دیده نمی شود که در پاسخ باید گفت دولت تنها توانسته شتاب رشد توزم را کنترل کند و آنرا به زیر ۱۰درصد برساند وگرنه امروز شاهد تورمی بالای ۶۰ یا ۷۰درصد در برخی موارد بودیم و این البته اقدامی است که از دست دولت بر می آمد.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات مثبت دولتمردان و دستاوردهای نظام در سال های اخیر، رشد اقتصادی پنج درصد تا پایان سالجاری است که این امر در سال۹۱، به منفی۶.۷درصد و در سال بعد آن ۲.۲درصد بود همچنین مردم باید بدانند که کاهش سود تسهیلات از ۳۰ تا ۴۰درصد به ۱۸درصد و تلاش دولت برای کاهش آن تا پایا نسال جاری از دیگر اقداماتی است که دولتمردان در بدنه نظام مقدس جمهوری اسلامی صورت داده اند.

واردات گندم متوقف شد

استاندار سمنان با بیان اینکه در سال جاری بعد از ۵۰سال ایرانیان از واردات گندم بی نیاز شدند، گفت: اسناد بانک مرکزی نشان می دهد که از ۵۰سال گذشته تا کنون بخشی از گندم ایران وارد می شد که خوشبختانه در سال جاری برای نخستین بار از این امر مستثنی هستیم که این امر در زمره مهمترین دستاوردهای سی و چند ساله نظام است.

خباز درباره دلیل این خودکفایی بیان داشت: در سال های قبل گندم از کشاورزان ۴۸۰تومان خریداری می شد که دولت در سال گذشته این رقم را به ۱۰۵۰تومان و در سال جاری به ۱۳۰۰تومان افزایش داد و هرچند در برخی موارد دولت بدهکاری هایی به کشاورزان دارد اما نفس کار، اقدامی بسیار درخور توجه بود.

وی افزود: همچنین در سال جاری برای نخستین بار مطالبه امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب در مثبت شدن تراز صادرات به واردات شکل گرفت که این امر در ۶۰سال اخیر بی سابقه بوده است.

کاهش وابستگی به نفت دستاورد دولت است

استاندار سمنان همچنین به عدم وابستگی نفت نیز اشاره کرد و گفت: بودجه ایران اسلامی در سال جاری تنها با ۲۵درصد اتکا به نفت بسته شده است که این رقم نیز در بین همه دولت های تاریخ انقلاب اسلامی بی سابقه است چرا که در دولت های قبل وابستگی ۵۰ تا ۶۰ درصدی به نفت وجود داشت.

خباز بیان کرد: نفت متزلزل پاشنه آشیل دولت محسوب می شود و در سال جاری کاهش بی سابقه وابستگی به نفت در بودجه لحاظ شده است.

وی افزود: دولت همچنین در سال جاری به تولید سقف تعیین شده اوپک برای ایران یعنی دو میلیون و ۲۰۰هزار بشکه در روز رسیده حال آنکه با وجود تحریم ها این رقم به ۸۰۰هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده بود.

استاندار سمنان در خاتمه بیان داشت: وحدت و همبستگی مردم و مسئولان به خصوص در بین روحانیان با محوریت نماینده ولی فقیه در استان و همچنین امنیت بی نظیر در زمره ویژگی های استان سمنان محسوب می شود که این امر سمنان را در زمره استان های پایلوت همبستگی و امنیت در کشور بدل ساخته است.

گردهمایی علمای استان سمنان به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان و با حضور وزیر اطلاعات در جریان است.