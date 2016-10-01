تیمهای برتر مسابقات سه گانه قهرمانی کشور مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون سه گانه ، هشتمین دوره مسابقات قهرمانی نونهالان و نوجوانان سه گانه کشور که روز گذشته جمعه ۹ مهر ماه به میزبانی هیئت سه گانه و با همکاری ارگانهای مختلف از جمله اداره ورزش و جوانان استان قم برگزار شد ، در رده سنی نونهالان تیم آذربایجان شرقی به مقام قهرمانی رسید و تیم های اصفهان و چهارمحال بختیاری در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند و در رده سنی نوجوانان نیز تیم اصفهان مقام قهرمانی را بدست آورد و تیم های آذربایجان شرقی و گلستان به مقام دوم و سوم دست یافتند.

این گزارش حاکی است که در رشته انفرادی هشتمین دوره مسابقات قهرمانی سه گانه نونهالان و نوجوانان کشور نیز نفرات اول تا سوم به شرح زیر معرفی و اعلام شدند:

نتایج انفرادی رده سنی نونهالان : مبین میزبان (آذربایجان شرقی ) – سید مسیح فتاحی (چهارمحال بختیاری ) – مهدی آقا طاهری (|اصفهان).

نتایج انفرادی رده سنی نوجوانان : عارف عباسی ( اصفهان) – مسیح عالی پور ( چهارمحال بختیاری) – سید کسری زرگرباشی ( اصفهان).

در هشتمین دوره مسابقات قهرمانی سه گانه نونهالان و نوجوان کشور که در دریاچه بوستان جوان قم برگزار شد ، ورزشکاران ۱۱ استان شرکت داشتند و در پایان مدال و جوایز ارزشمندی از مسئولان و مدیران فدراسیون سه گانه ، هیئت سه گانه استان قم و اداره ورزش و جوانان استان قم دریافت کردند.