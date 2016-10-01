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۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۰

نماینده ولی فقیه در استان کرمان:

دشمنان برای ایجاد ناامنی در ایران ناکام مانده اند

دشمنان برای ایجاد ناامنی در ایران ناکام مانده اند

کرمان - امام جمعه کرمان با اشاره به تلاش های دشمنان برای ایجاد ناامنی در کشورمان گفت: توطئه های دشمنان راه به جایی نمی برد و امروز شاهد امنیت مطلوب در ایران هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری صبح شنبه در صبحگاه مشترک به مناسبت هفته نیروی انتظامی با اشار به اهمیت امنیت جامعه گفت: با تلاش نیروهای مسلح ایران اسلامی از امنیت مطلوب برخوردار است.

وی با اشاره به تلاش های دشمنان برای ایجاد ناامنی در کشورمان، تصریح کرد: توطئه های دشمنان راه به جایی نمی برد و امروز شاهد امنیت مطلوب در ایران هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان مسئله نظم و امنیت را مورد تاکید قرار داد و گفت: امام علی (ع) در این خصوص فرموده اند «همه شما را به تقوای الهی و نظم و انضباط دعوت می کنم».

آیت الله جعفری بر لزوم ترویج فرهنگ عاشورایی در جامعه تاکید کرد و ادامه داد: هفته اول ماه محرم به مسئله امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دارد که امید است از این فرصت استفاده مناسب به عمل آید.

وی بر لزوم شناخت مکتب امام حسین (ع) تاکید کرد و گفت: با تفکر و بررسی در خصوص عاشورا به اهمیت این مسئله پی خواهیم برد.

امام جمعه کرمان گفت: ایام محرم و صفر فرصتی مناسب برای تبیین اهداف قیام عاشوراست و باید در مجالس سالار شهدا به این مسئله توجه شود.

وی همچنین توجه به سلامت جسم و روح را مورد تاکید قرار داد و افزود: فردی برای جامعه مفید است که از سلامت لازم برخوردار باشد.

کد مطلب 3783759

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