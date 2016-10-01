به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نجفی در سخنانی با اشاره به اجرای پروژه بین المللی «منارید» در استان لرستان اظهار داشت: شهرستان دورود از استان لرستان به عنوان هفتمین منطقه پایلوت اجرای پروژه بین المللی منارید انتخاب شده است.

وی ادامه داد این پروژه با توجه به معیارهای مربوطه در حوزه «درب آستانه» این شهرستان اجرا شده و شامل روستاهای «درب آستانه»، «دره اسپر»، «سراوند»، «لاسوره علیا و سفلی» است.

وی بیان داشت: این پروژه با هدف شناسایی و رفع خلاء و موانع موجود در مدیریت یکپارچه منابع طبیعی از طریق تقویت ظرفیت های قانونی و سازمانی، ایجاد هماهنگی بین ادارات مربوطه،الگوی موفقی در زمینه مدیریت اراضی، زیست بوم و منابع آب منطقه اجرا می شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: در پروژه ارزیابی تخریب اراضی و تعمیم مدیریت یکپارچه منابع طبیعی توجه خاصی به مشارکت عموم مردم خواهد شد.