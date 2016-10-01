مصرف گوجه فرنگی در پیشگیری از ابتلا به سرطان پروستات موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن یاری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران سرطان پروستات از جمله بیماری های شایع در بین مردان محسوب می شود و در این میان تغذیه و قرار دادن برخی مواد غذایی و گیاهی در سبد غذایی افراد می تواند در پیشگیری از ابتلا به این بیماری بسیار تاثیرگذار باشد.

وی تصریح کرد: گوجه فرنگی و انواع فرآورده های آن در پیشگیری از ابتلا به سرطان پروستات و حتی سایر انواع بیماری های مزمن نقش تعیین کننده ای داشته و تاثیر مصرف آن در جلوگیری از بروز انواع سرطان ها غیر قابل انکار است.

یاری با تاکید بر مصرف مداوم گوجه فرنگی و تثبیت آن در سبد غذایی خانوارها تاکید کرد: مصرف مداوم و مستمر گوجه فرنگی و انواع فرآورده های آن در کنار سایر عوامل خاصیت ضد سرطانی داشته و ورود آن به عنوان یک گیاه با ارزش در رژیم عذایی روزانه توصیه می شود.

مدیر گروه جراحی اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان و فوق تخصص پیوند کلیه، گفت: گوجه فرنگی سرشار از لیکوپن بوده و طبق بررسی های انجام گرفته مصرف مقادیر زیاد لیکوپن موجب کاهش حمله های قلبی و سرطان های پروستات، سینه، ریه، معده، لوزالمعده، روده و دهان می شود.

یاری به نقش گوجه فرنگی در تقویت سیستم ایمنی بدن اشاره کرد و بیان داشت: گوجه فرنگی همچنین سرشار از آنتی اکسیدان بوده و در پیگشری از ابتلا به سرماخوردگی و انواع عفونت ها بسیار تاثیرگذار است.

وی تصریح کرد: آب گوجه فرنگی نیز که طی سال های اخیر به صورت نسبی جایگاه خود را در سبد تغذیه خانوارهای ایرانی تثبیت کرده، خواص درمانی و پیشگیرانه فراوانی داشته و مصرف آن توصیه می شود.