تغييرات آموزش دندانپزشكي بر اساس خدمات سطح بندي شده / افزايش پذيرش بومي در مقاطع مختلف دندانپزشكي

دكتر اكبر فاضل در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: از ميان 30 استان كشور 13 استان داراي دانشكده دندانپزشكي بوده و 17 استان ديگر كشور از خدمات تخصصي محروم هستند. بر اساس طرح وزارت بهداشت، ارائه خدمات دندانپزشكي در سيستم شبكه، به صورت بسته خدمات دندانپزشكي سطح بندي شده خواهد بود.

تأمين اعضاي هيئت علمي دانشكده ها و ارائه خدمات تخصصي با تربيت دستيار تخصصي دندانپزشكي

وي ياد آور شد: هم اكنون دانشكده هاي دندانپزشكي و مراكز درماني تخصصي آموزشي به خدمات آموزشي و درماني 10 رشته تخصصي دندانپزشكي موجود كه در دانشكده هاي دندانپزشكي تربيت مي شوند نياز دارند و توسعه مراكز براي جايابي خدمات تخصصي اين افراد در استان هاي محروم از جمله برنامه هاي وزارتخانه است.

دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي هدف از ادغام خدمات سطح بندي شده دندانپزشكي را قرار دادن آموزش دندانپزشكي در راستاي ارتقاء خدمات سلامت دانست و گفت: آموزش بايد همواره علاوه بر ارتقاء خدمات، پاسخگوي نيازهاي واقعي جامعه باشد.

وي اظهار داشت: نياز واقعي جامعه بايد بر مبناي بهداشت و پيشگيري قرار گيرد و حل معضل دندانپزشكي مردم در اين بخش متمركز شود. بنابراين سرمايه گذاري درست بايد به جاي بخش درمان در بخش بهداشت و پيشگيري انجام گيرد.

پذيرش دستيار يا پرستار دندانپزشكي غير تخصصي با مدرك كارداني به صورت بومي

فاضل با تشريح خدمات سطح بندي شده، خاطر نشان كرد: وظيفه ارائه خدمات سطح يك كه شامل آموزش بهداشت دهان، جرم گيري و و سيستم ارجاع، در مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي بر عهده دستيار يا پرستار دندانپزشكي غير تخصصي (Dental hygienist) با مدرك كارداني قرار مي گيرد. پذيرش اين افراد به صورت بومي خواهد بود تا مشكلاتي از جمله نقل و انتقال و تراكم در شهرهاي برخوردار بوجود نيايد.

وي اضافه كرد: درمرحله اول براي 3 هزار مركز فعال موجود و در صورت افزايش براي 5 هزار و 200 مركز، بايد حدود 5 هزار نيرو در قالب يك برنامه 5 ساله تربيت شوند كه به طور تقريبي سالانه بايد 600 نيرو براي استقرار در اين مراكز آموزش ببينند. در صورت تربيت اين نيرو بار سنگيني از دوش بخش درمان برداشته مي شود و نيروي مناسبي در اختيار بخش بهداشت و پيشگيري قرار مي گيرد.

دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي ياد آور شد: بخش خدمات سطح 2 بر عهده فارغ التحصيلان دوره دكتري دندانپزشكي عمومي است كه در مراكز بهداشتي و درماني مستقر مي شوند.

توسعه مراكز درماني، تخصصي و آموزشي دندانپزشكي در استان هاي محروم

وي فارغ التحصيلان گروه رشته هاي تخصصي دندانپزشكي را يكي از مهمترين گروه هاي ارائه خدمات در سطح سه خدمات برشمرد و افزود: فارغ التحصيلان رشته هاي تخصصي دندانپزشكي براي تأمين اعضاي هيئت علمي مراكز آموزشي و دانشگاهي و هم پوشش درمان هاي تخصصي در سيستم شبكه آموزش مي بينند.

فاضل افزود: با توسعه مراكز تخصصي، درماني و آموزشي سطح كشور دستياران تخصصي دندانپزشكي جمعيت بيشتري را تحت پوشش خدمات تخصصي قرار مي دهند. همچنين در برنامه دراز مدت دندانپزشك بومي هر استان وارد دوره هاي تخصصي شوند تا به صورت پايدار در استان هاي خود به ارائه خدمات تخصصي بپردازند.