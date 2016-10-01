امنیت پایدار ایران مرهون انقلاب اسلامی/ مدیون خون شهدا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود علوی ظهر شنبه در خلال گردهمایی بزرگ علمای استان سمنان به میزبانی مهدیه بزرگ سمنان با بیان اینکه مسئله امنیت در معارف اسلامی به عنوان یک نعمت ناشناخته است که هر وقت از دست می رود انسان به یادشان می افتند، ابراز داشت: کسی که این نعمت را از دست بدهد ارزشش را می فهمد، اما امروز مردم ما نیازی به از دست دادن امنیت ندارند تا قدردان امنیت بی بدیل موجود در کشور باشند، خیلی چیزها را می توان امروز در کشورهای پیرامونی و دور دست دید.

وی افزود: امروز می توان دید که حتی در آمریکا، فرانسه و ترکیه امنیت وجود ندارد اما در ایران اسلامی امنیت حکم فرما است، در حالی که همه می دانند تمام توان دشمن برای به چالش کشیدن امنیت ما است اما با هوشیاری، اشراف اطلاعاتی و اقدام به موقع، همزبانی و همدلی در بین نهادهای نقش آفرین عرصه امنیت حکم فرماست و خوشبختانه دشمنان نتوانسته اند اقدامی انجام دهند.

مردم ایران ارزش امنیت را به خوبی درک می کنند

وزیر اطلاعات همچنین با نقل حدیثی از حضرت محمد(ص) که می فرمایند «در کشورها خیر و برکتی نخواهد بود اگر مردم احساس امنیت نکنند و از امنیت برخوردار نباشند» گفت: نتیجه همکاری دستگاه های اطلاعاتی ما، از وزارت اطلاعات، دولت، سپاه، ناجا، ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و ...، به وجود آوردن امنیتی بی بدیل برای جامعه است که مردم ارزش امنیت را به خوبی درک می کنند و اگر این احساس امنیت نباشد، خیرات و برکات از جامعه سلب می شود، لذا این اصل، حق طبیعی جامعه مومن ما است.

علوی بیان داشت: این امنیت حق طبیعی مردمی است که به پای انقلاب همه نوع فداکاری را صورت داده اند و امنیتی همراه با سرور و نشاط چیزی است که ما برای مردم می خواهیم تا هم مردم امنیت داشته باشند و هم لبخند بر لبانشان باشد، امنیتی که بستر را برای گشوده شدن بستر فرهنگی فراهم می کند مهم است و جامعه ای که از امنیت برخودار نباشد، حرکتش در مسیر عبودیت پویا نخواهد بود، خداوند وقتی انتظار بندگی از ام القری دارد، اقتصادشان را شکوفا می کند و سپس از آنها انتظار عبودیت دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید امنیت را برای جامعه فراهم کنیم، افزود: خداوند آرامش در دل ها را بستر افزایش ایمان بیان می کند، سکینه، آرامشی است که حاصل از رضایت است و ایمان انسان ها را افزایش می دهد.

احساس امنیت از خود امنیت مهمتر است

وزیر اطلاعات همچنین احساس امنیت را از خود امنیت مهمتر دانست و تصریح کرد: بارها رهبر معظم انقلاب بر این موضوع صحه گذاشتند و فرمودند احساس امنیت از خودش مهمتر است اگر امنیت باشد و مردم آن را احساس نکنند، امنیت نیست و وظیفه حکومت اسلامی مهیا کردن این فضا است.

علوی با بیان اینکه این فضا است که جامعه را به سمت ایمان هدایت می کند، اظهار داشت: امروزتلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) این است که آرامش بر جامعه حکم فرما باشد مردم این آب و خاک و مردمی که در سایه انقلاب اسلامی و ولایت زندگی می کنند، بتوانند از این آرامش برخوردار باشند و احساس آرامش کنند.

وی با بیان اینکه ما باید هر سیاستی را بر مبنای سنت، قرآن و اهل بیت(ع) اجرا کنیم، افزود: شما در جایی نمی بینید که در اداره مومنان و جامعه ایمانی از نصر به رعب استفاده کرده باشند، رعب اختصاص به مدیریت جامعه کفر و دشمنان دارد نه ایران اسلامی ارعاب و ترساندن و هراس در مقابله با دشمن است، رعب بر دل کفار تاثیر می گذارد و مربوط به کفار است. جامعه اسلامی باید از آرامش برخودار باشد دل یک دانشجو، طلبه و فعال فرهنگی، سیاسی، هنری، نباید همراه با ترس و دلهره همراه باشد چون در آرامش است که ابداع ها شکوفا می شود و بهره هایش را به جامعه عطا می کند این است که ما رسالت مان را در برقراری آرامش در جامعه می بینیم و این آرامش باید در چارچوب شرع باشد، ضمن اینکه با رعایت احکام شرع بهتر می توان جامعه را هدایت کرد و این درس حسین(ع) است.

نباید در راه رسیدن به هدف از معصیت استفاده کرد

وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه نباید در راه رسیدن به هدف از معصیت استفاده کرد لذا باید در چارچوب اخلاق اسلامی اهداف را اجرا کرد، بیان داشت: اگر ما حتی بهشت و جهنم را نیز قبول نداشته باشیم باید سراغ ارزش‌های اخلاقی برویم از دروغ، تهمت، افترا، حتاکی، پرده دری و ... اجتناب کنیم.

علوی بیان داشت: باید به شخصیت انسان ها احترام بگذاریم، باید حرمت مردم را حفظ کنیم و اگر حفظ کردیم، راه موفقیت در کار مدیریت جامعه را رعایت کرده ایم و امروز افتخار دستگاه اطلاعاتی این است که در چارچوب شرع مقدس اسلام و با رعایت اخلاق الهی حتی در مواجهه با دشمن عمل می کند.

وی همچنین اتحاد را بیش از هر زمان دیگر لازمه امروز ایران اسلامی دانست و گفت: آنقدر دشمن داریم که نیازی به دشمنی خودمان با یکدیگر وجود ندارد، اسرائیل، آمریکا، استکبار جهانی و قدرت های فرعونی که در دنیا، قدرت را در جهت ضربه به انسان ها به کار می گیرند، امروز علیه جمهوری اسلامی ایران متحد شده اند پس باید در بین خودمان اتحاد داشته باشیم.

زمینه سازی کدورت و دشمنی در جامعه به ضرر همه است

وزیر اطلاعات همچنین، درباره سعادت در دین مبین اسلام و در برخوردهای اجتماعی بین مسئولان و مردم، بیان داشت: آنهایی که برخوردهای بد را با حسن سیرت و گشاده رویی پاسخ می دهند، عاقبت بخیری نصیبشان می شود و نشانه بردباری و خردمندی و عقلانیت است که خداوند متعال نیز بارها به آن اشاره داشته است، لذا باید رفتار بد برخورد دیگران را با بهترین رفتار جواب دهیم و نتیجه آن این می شود که پاسخ فوق برخورد او توسط شما دشمنی را به دوستی تبدیل می کند و اسلام این را می خواهد.

علوی با بیان اینکه زمینه سازی کدورت و دشمنی در جامعه به ضرر همه است، افزود: اسلام می خواهد در بین عموم دوستی را ترویج دهد و نمی خواهد دشمنی در جامعه پمپاژ بشود، اسلام حتی راه تبدیل شدن دشمنی ها به دوستی ها را آموزش می دهد لذا باید به احکام اسلامی برای سعادت پایبند بود.

وی همچنین بیان داشت: زمینه بارش رحمت الهی بر ما در ماه محرم فراهم می شود لذا باید امر خدا را احیا کرد که این امر با یادگیری علوم الهی و آموزش آن به مردم مهیا می شود و مردم با زیبندگی کلام اسلام آشنا شوند چرا که معارف اهل بیت(ع) معارفی است که مردم را جذب می کند و هرچه در سخنرانی‌ها از کلام اهل بیت(ع) و قرآن بیشتر برای مردم گفته شود مردم بیشتر جذب معارف دینی می شوند لذا باید معرفت مردم نسبت به معارف دینی عمق پیدا کند.

برای همیشه مدیون خون شهدا هستیم

وزیر اطلاعات همچنین با بیان اینکه برخورد با رفتارهای خصومت آفرین کار هر کسی نیست و اسلام صبر در برابر این گونه برخوردها را کار مردم بردبار می داند و کسانی هستند که خدا به آنها نظر مثبت کرده است، گفت: برای سعادت در جامعه اسلامی نیازمند به این بردباری هستیم ما باید این‌ها را رعایت کنیم تا به یاری خدا بتوانیم ایامی را پشت سربگذاریم که مردم به روح پرفتوح سرور و سالار شهیدان(ع) گره بخورند و در این بین این نقش ما روحانیان و مبلغان دینی است.

وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد شهدا، ابراز داشت: جانبازان و آزادگان سرفراز و مردم سربلند ایران اسلامی با نقش آفرینی خود حماسه های دفاع مقدس را رقم زدند و ما برای همیشه مدیون خون شهدا هستیم.

علوی با اظهار اینکه تجمعی که از مردم در ماه محرم برگزار می شود، فرصتی است که به برکت انقلاب اسلامی برای ما به وجود آمده و شکر آن در بهره برداری هرچه بهتر از این فرصت است، افزود: قبل از انقلاب یادمان هست که در چند سخنرانی چند جوان جذب کنیم و اگر منبری موفق می شد تعدادی جوان را جذب خودش کند بسیار خوشحال می شد و به عنوان یکی منبری موفق که بیان جذابی برای نسل جوان دارد، شناخته می شد و گاهی نیز تعدادی جوانان تصادفا می آمدند باعث خوشحالی می شد اما امروز اینگونه نیست.

وی افزود: فرصت محرم واقعا بهار کار یک طلبه است که امید است از این فرصت به خوبی استفاده کنیم و کار نگهبانی عقیدتی مان را برای شیعیان انجام دهیم چرا که علمای شیعه مرزبانان مرزی هستند که در این سوی ابلیس و یاران او قرار گرفته است و ممانعت می کنند از اینکه ابلیس و یارانش بر شیعیان عروج کنند و از اینکه ابلیس بر شیعیان تسلط پیدا کنند جلوگیری می کنند لذا محرم فرصتی است برای تحقق این موارد که روحانیان باید از آن بهره مند شوند.