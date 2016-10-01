تشکیل توده گرد و خاک در عراق/ ورود ریزگردها به استان بوشهر

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده تداوم وزش باد شمال غربی نسبتاً شدید بر روی دریا است که در نتیجه آن خلیج فارس مواج و طوفانی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: انتظار می رود با کاهش سرعت وزش باد از عصر امروز از ارتفاع موج خلیج فارس به‌تدریج کاسته شود.

وی افزود: تصاویر ماهواره هواشناسی بیانگر تشکیل توده گرد و خاک بر روی کشور عراق است و با توجه به وزش باد شمال غربی پیش بینی می شود که طی ساعات آینده ذرات گرد و غبار، مناطق و سواحل شمالی و مرکزی استان را تحت تأثیر قرار دهد و سبب کاهش دید افقی و کیفیت هوا شود.

مساعدی خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و در برخی نقاط گرد و غبار و کاهش دید پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: جهت باد غالباً شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و از بامداد فردا جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به پیش بینی ۲۴ ساعته وضعیت دریایی استان، گفت: جهت باد غالباً شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و از بامداد فردا جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی اظهار داشت: ارتفاع موج در قسمت‌های شمالی استان ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در نواحی جنوبی و مرکزی استان ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر گاهی تا ۱۸۰ سانتی متر و از فردا برای همه مناطق خلیج فارس ۳۰ تا ۹۰ سانتی متر پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی افزود: فردا زمان جزر اول دریا ساعت سه و ۲۸ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۹ و ۲۲ دقیقه صبح، جزر دوم ساعت ۱۴ و ۳۴ دقیقه و مد دوم دریا در ساعت ۲۱ و دو دقیقه خواهد بود.

وی در ارتباط با دمای ماکزیمم و مینیمم ۲۴ ساعت گذشته نیز بیان کرد: دمای بوشهر بوشهر بین ۲۳ تا ۳۱ درجه، دیر بین ۲۷ تا ۳۸ درجه، جم بین ۱۷ تا ۳۶ درجه، برازجان بین ۱۹ تا ۳۶ درجه، دیلم بین ۱۹ تا ۳۳ درجه، گناوه بین ۲۳ تا ۳۱ درجه، خارگ بین ۲۸ تا ۳۰ درجه و عسلویه بین ۲۱ تا ۳۶ درجه سانتیگراد بوده است.