کشف ۵۲ کیسه زغال بلوط غیرمجاز توسط یگان حفاظت لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ الهیار خدایی سوری در سخنانی با اشاره به کشف ۵۲ کیسه ذغال بلوط غیر مجاز توسط یگان حفاظت لرستان اظهار داشت: گشت نیروهای یگان حفاظت استان در مناطق جنگلی باعث کشف کوره های زغال در عرصه های جنگلی شد.

وی گفت: با اجرای برنامه های گشت حفاظتی نیروهای ستادی یگان حفاظت استان و شهرستان پلدختر و سرکشی از مناطق جنگلی در منطقه «قلعه نصیر» در مجموع ۵۲ کیسه زغال غیر مجاز کشف و ضبط و متخلفان نیز شناسایی و با تشکیل پرونده تخلف برای سیر مراحل قانونی به دادگستری شهرستان معرفی شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان عنوان کرد: همچنین نیروهای یگان حفاظت استان لرستان در شهریور ماه امسال با جنگل گردشی مستمر در عرصه های جنگلی اقدام به کشف و ضبط ۱۱۰ کیسه زغال کردند.