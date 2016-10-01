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۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۴

دبیر اجرایی همایش الگوی خانواده سالم سمنان:

۶۰مقاله به دبیرخانه الگوی خانواده سالم در سمنان ارسال شد

۶۰مقاله به دبیرخانه الگوی خانواده سالم در سمنان ارسال شد

سمنان- دبیر اجرایی نخستین همایش ملی الگوی خانواده سالم سمنان، از ارسال۶۰ مقاله به این همایش خبر داد و گفت: همایش خانواده سالم ۲۸مهرماه در دانشگاه سمنان برگزار خواد شد.

اسحاق رحیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه این همایش با محوریت پیشگیری از طلاق برگزار می شود، ابراز داشت: از میان مقالات ارسالی و با رای هیات داوران تا کنون ۵۶ مقاله مورد پذیرش قرار گرفته و قرار است هشت مقاله به صورت سخنرانی و بقیه به صورت پوستر در این همایش ارائه شود.

وی به محورهای این همایش اشاره کرد و افزود : سبک زندگی و خانواده سالم، شیوه های تعالی و تحکیم خانواده، پیشگیری نوین از بروز طلاق، روابط خانواده قبل و بعد از طلاق، تغییر در سبب شناسی و روند طلاق از جمله محورهای این همایش است.

دبیر اجرایی نخستین همایش ملی الگوی خانواده سالم سمنان همچنین گفت: راهکارهای برون رفت از معضل طلاق، جنبه های حقوقی و قوانین مربوط به طلاق، مدل های برتر و کارآمد در پیشگیری از طلاق، پیامدهای منفی طلاق برای نونهالان و خردسالان، شناسایی و مداخله در ابعاد روانی- اجتماعی طلاق، مداخله های آموزشی روانی معاصر در پیشگیری از طلاق و پیامدهای روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی طلاق را از دیگر محورهای این همایش یک روزه عنوان کرد.

رحیمیان بیان داشت: علاقه مندان برای ثبت نام در این همایش می توانند به نشانی اینترنتی www.familyconf.semnan.ac.ir مراجعه نمایند.

وی افزود: همایش ۲۸ مهر، در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان واقع در شهرستان مهدیشهر برگزار می شود.

کد مطلب 3783813

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