كشف 14 جسد و كشته و زخمي شدن 25 تن در مناطق مختلف عراق / هلاكت سه تروريست درمنطقه كراده

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، صبح امروزدرشهر بعقوبه، مجيد الماني سرتيپ سابق پليس و همراهش در ناحيه بني سعد به دست عناصر مسلح ناشناس كشته شدند و يك جوان هم مجروح شد.

سرتيپ الماني دو ماه قبل بازنشسته شد و رئيس اداره پليس درايست بازرسي منطقه بود.

عناصر مسلح ناشناس در كوي نظامي رضوان حسين يكي از نيروهاي پليس مقداديه را به هنگام عزيمت به محل كارش به قتل رساندند.

از سوي ديگر جاسم عبد الامير عضو شوراي شهر الخالص و به همراه برادرش ثائر امروز به هنگام عزيمت به محل كار ازيك سوء قصد جان سالم به در بردند، اما ثائر زخمي شد.

مقر پليس شهر ميمونه در 28 كيلومتري جنوب غرب العماره امروز هدف تعرض عشيره آل ازيرج قرار گرفت و طي آن يك نيروي پليس كشته و شش تن ديگر مجروح شدند.

منابع پليس عراق علت اين حادثه را اختلافات بين اين عشيره و فرمانده پليس اعلام كردند .

در پايتخت عراق سه عراقي بر اثر انفجار بمب دست ساز در بازار الهرج درنزديكي ميدان الطيران كشته و 16 تن ديگر زخمي شدند.

گزارشها از عراق حاكيست كه نيروهاي عراقي با حمله به يك كارگاه در يمامه در منطقه الكراده دست كم 50 بمب دست ساز به اضافه اجساد سه تن را پيدا كردند.

درگيريهايي هم امروزبين نيروهاي پليس و عناصر مسلح درشهر تكريت روي داد كه منجر به كشته شدن چهارمسلح شد.

عناصر مسلح قصد ترور خالد الجبوري فرمانده پليس استان صلاح الدين را داشتند كه دراين عمليات خود ناكام ماندند.

مهاجمان مسلح امروزبين تكريت و الدور زياد كامل رحيم رئيس يك پمپ بنزين را ربودند و روز گذشته هم يك سرباز در برابر منزلش در شهر بيجي ربوده شد.

پليس عراق اجساد 11 تن را در اماكن پراكنده عراق پيدا كرد.هفت جسد از رود دجله در صويره گرفته شد وسه جسد نيززير پل بين منطقه ضلوعيه و منطقه بلد و چهارمين جسد در شهر عماره يافت شد.

سرتيپ عبدالكريم خلف سخنگوي وزارت كشور عراق خبر داد كه واحدهاي وابسته به اين وزارت امروز سه تن از اعضاي گروه القاعده را در عراق به هلاكت رساندند.

وي افزود : زد و خورد يك ساعته بين نيروهاي پليس و تروريستهاي پناه گرفته در يكي از منازل در منطقه كراده به كشته شدن سه تن از آنها انجاميد.

سخنگوي وزارت كشور عراق، رهبري كشته شدگان را ابو جعفر الليبي از سركردگان القاعده درعراق برعهده دارد كه در بغداد دست به فعاليت تروريستي مي زد.

عبدالكريم افزود : نيروهاي پليس از تروريستها يك تن مواد منفجره شامل كمربند انفجاري، بمبهاي دست ساز و دستگاههاي برقي بمب گذاري شده كشف و ضبط كردند.