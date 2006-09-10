همايش " بعد از ريكور" در امريكا برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از منابع اينترنتي در اين همايش ميان رشته اي بنا است مهمترين مضاميني كه مورد توجه ريكور بوده اند از زمانمندي و هويت گرفته تا انديشه شر و از روايت گرفته تا تأويل و تفسير مورد توجه قرار گيرند.

در اين راستا همچنين ميراث و تأثير ريكور بر حوزه هاي مختلف معرفتي و همچنين انديشمندان عرصه اي گوناگون پژوهشي مورد توجه قرار ي گيرند.

چارلز ريگان از دانشگاه كانزاس و يوليام شويكر از دانشگاه شيكاگو از جمله افرادي هستند كه در اين همايش سخنراني مي كنند.

ريكور هم مانند بسياري از فيلسوفان قاره اي ديگر چون: هابرماس از طريق دانشگاههاي امريكايي به جهان انگلوساكسون و فلسفه آن معرفي شد. او سالها در دانشگاههاي امريكا تدريس مي كرد و بسياري از آثار وي به زبان انگليسي ترجمه و منتشر شده اند.