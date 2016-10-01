سه هزار دانش آموزان زنجانی تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبر نگار مهر، رضا حسنلو ظهر شنبه در مراسم نمادین جشن عاطفه‌ها ، افزود: مرحله نخست جشن عاطفه‌ها با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و با همکاری صدا و سیما، بسیج مستضعفین، اداره‌کل آموزش و پرورش، سازمان دانش‌آموزی و انجمن اولیا و مربیان استان زنجان به خوبی برگزارشد.

وی اظهار کرد: میزان مشارکت‌های مردمی در این مرحله ۷ میلیارد و ۷۲۹ میلیون ریال شامل ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کمک غیر نقدی، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال نقدی و ۸۹۷ میلیون ریال توسط حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین بوده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان گفت: امروز برگزاری جشن عاطفه‌ها در ۶۰۰ مدرسه در حال انجام است.

حسنلو با بیان اینکه در همین راستا ۲۸ هزار پاکت جشن عاطفه‌ها در مدارس توزیع شده است، افزود: کمک‌های مردمی در مرحله نخست جشن عاطفه‌ها بین نیازمندان توزیع شد و کمک‌های جمع‌آوری شده در مرحله دوم نیز در اسرع وقت بین دانش‌آموزان نیازمند از طریق اولیای مدارس توزیع خواهد شد.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان تصریح کرد:بیش از سه هزار دانش آموزان در زنجان تحت پوشش کمیته امداد هستند.

حسنلو افزود: وظیفه ما این است که فقر بین نسلی را قطع کنیم و انباشت فقر اتفاق نیفتد چرا که فقر از بین برنده شخصیت اجتماعی انسان و استعداد واندیشه های بلند انسانی است.

وی اظهار کرد: اگر به احتیاجات نیازمندان توجه نشود آسیب اجتماعی افزایش می‌یابد و این نهاد به توانمند کردن خانواده های تحت پوشش تاکید دارد.