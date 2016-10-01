تبیین فقهی اقتصاد مقاومتی بر عهده حوزویان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی طی سخنانی در دوره آموزشی «تربیت مبلغ اقتصاد مقاومتی» که شامگاه پنج شنبه در مدرسه معصومیه قم برگزار شد، اظهارداشت: حوزویان در خصوص بحث اقتصاد مقاومتی ۳ نکته «تبیین اقتصاد مقاومتی»، «ارائه راهکارهای اجرای اقتصاد مقاومتی در محدوده و حیطه فقه اسلامی» و «نقد اقتصاد غیرمقاومتی» را باید به جدّیت پیگیری کنند.

وی افزود: رسالتی که حوزویان بر عهده دارند تببین ابعاد فقهی اقتصاد مقاومتی است نه تبیین فنی و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، جوانب فنی و راهکارها بر عهده دانشمندان علم اقتصاد است و تببین فقهی کار که اساس اصلی این مهم می باشد و اگر تببین نگردد از دانشمندان علم اقتصاد کاری بر نمی آید بر عهده علما و اندیشمندان حوزه علمیه است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب اظهار داشت: متاسفانه امروز کشور ما با میلیون ها هکتار زمین، هزاران معدن، جنگل های سرسبز، آب و منابع زیرزمینی، چون تکلیف نداریم و کسی نیست که برنامه ریزی داشته باشد، هیچ آورده ای برای اقتصاد کشور ندارد.



آیت الله اراکی با بیان اینکه باید نظام اولویت ها در کشور پیاده شود، افزود: بر اساس منابع دینی و فقهی اسلام، نظام اولویت مورد تاکید قرار داده شده است چراکه پول همیشه محدود است، منابع اقتصادی محدود است بطوریکه خداوند متعال چندین بار می فرمایند که رزق و روزی می دهند، اما به اندازه، پول جامعه و اقتصاد جامعه محدود است باید تدبیر کنیم.



وی افزود: اسلام و فقه اسلامی یکی از مکروه ترین کارها را این مساله می داند که انسان نیازش را به دیگران عرضه کند و از دیگران در امور جاری خودش کمک بگیرد.



دبیر کل مجمع جهانی تقریب اظهار داشت: نکته «نهی از سوال» که در مسائل فقهی مطرح می باشد و عده ای به اشتباه به عنوان نهی از پرسیدن تعبیر می کنند، این برداشت صحیح نیست، مراد از این نکته نهی تکدی از دیگران است، خواستن و استدعا می باشد که نتیجه آن عدم استقلال و خودکفایی است.



آیت الله اراکی افزود: در نظام اسلامی بحث استقلال در عمل و نهی از سوال آنقدر مهم است اصحاب پیامبر(ص) به دلیل توجه ویژه حضرت به این مساله آنچنان الگو گرفته بودند که اگر کسی سوار بر مرکب بود و چوب دستی اش می افتاد خودش از مرکب پیاده می شد و چوب را بر می داشت و به کسی رو نمی انداخت که کمکش کند.



وی گفت: توجه دقیق به این مسائل همان اصل اساسی در اقتصاد مقاومتی است که نیاز خود را به دیگران نگویم یا کم کنیم و حتی المقدور برای فراهم ساختن آن تلاش کنیم.



آیت الله اراکی در بخش دیگری از سخنانش «القای انحصار» را از پدیده های شوم اقتصاد سرمایه داری توصیف کرد و افزود: اینکه می گویند فلان جنس در انحصار فلان شرکت، فلان شرکت متولی فلان محصول است و یا اتحادیه کار تشکیل می شود به جای اینکه در امور تسهیل ایجاد کند مجوز کار را در انحصار خود می گیرد، چطور انتظار دارید اشتغال زایی در کشور رونق بگیرد.



وی افزود: متاسفانه اقتصاد در کشور ما در انحصار سرمایه داران است، من مخالف نظارت و مدیریت بر امور برای اجرای بهتر نیستم، اما آنچه شاهدش هستیم برعکس انتظار است و بعد می گویم در فلان استان ۶۰ درصد جمعیت بیکار هستند.