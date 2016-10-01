  1. استانها
  2. همدان
۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۸

رئیس هیئت شطرنج استان همدان:

مسابقات شطرنج سریع هفتگی در همدان برگزار شد

مسابقات شطرنج سریع هفتگی در همدان برگزار شد

همدان- رئیس هیئت شطرنج استان همدان گفت: مسابقات شطرنج سریع هفتگی ویژه هفته دوم مهرماه، در خانه هیئت شطرنج استان همدان برگزار شد.

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج سریع هفتگی در همدان اظهار داشت: مسابقات شطرنج سریع هفتگی ویژه هفته دوم مهرماه با شرکت ۳۴ نفر در ۷ دور در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

وی افزود: در پایان مسابقات این هفته، امیر خوش‌بین با ۶ امتیاز قهرمان شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: ساسان علی بابایی و سینا کوروند با ۶ امتیاز و پوئن شکنی پایین‌تر دوم و سوم شدند و امیرعلی دلاوری با ۵ امتیاز چهارم شدند.

بابایی عنوان کرد: مهرداد جمالی، نشمیل کلوندی و امیر حسام جلالوند به ترتیب عنوان بهترین بازیکن پیشکسوت، بانوان و رده سنی را به دست آوردند و داوری این مسابقات را نیز نیلوفر حیدریان بر عهده داشت.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان بابیان اینکه شطرنج همدان به دنبال تبدیل‌شدن به رشته‌ای همگانی و فراگیر است، بیان کرد: ارتقا سطح فنی و علمی مربیان با برگزاری کارگاه‌های حرفه‌ای بسیار ضروری است.

بابایی عنوان کرد: تعداد داوران فعال در ورزش شطرنج استان همدان ۲۰ نفر بوده که از این تعداد ۹ داور زن و ۱۱ داور مرد هستند و یک داور بین‌المللی به نام عرفان هاشمی نیز در شطرنج کشور قضاوت می‌کند.

کد مطلب 3783918

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها