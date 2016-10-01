مسابقات شطرنج سریع هفتگی در همدان برگزار شد

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج سریع هفتگی در همدان اظهار داشت: مسابقات شطرنج سریع هفتگی ویژه هفته دوم مهرماه با شرکت ۳۴ نفر در ۷ دور در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

وی افزود: در پایان مسابقات این هفته، امیر خوش‌بین با ۶ امتیاز قهرمان شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: ساسان علی بابایی و سینا کوروند با ۶ امتیاز و پوئن شکنی پایین‌تر دوم و سوم شدند و امیرعلی دلاوری با ۵ امتیاز چهارم شدند.

بابایی عنوان کرد: مهرداد جمالی، نشمیل کلوندی و امیر حسام جلالوند به ترتیب عنوان بهترین بازیکن پیشکسوت، بانوان و رده سنی را به دست آوردند و داوری این مسابقات را نیز نیلوفر حیدریان بر عهده داشت.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان بابیان اینکه شطرنج همدان به دنبال تبدیل‌شدن به رشته‌ای همگانی و فراگیر است، بیان کرد: ارتقا سطح فنی و علمی مربیان با برگزاری کارگاه‌های حرفه‌ای بسیار ضروری است.

بابایی عنوان کرد: تعداد داوران فعال در ورزش شطرنج استان همدان ۲۰ نفر بوده که از این تعداد ۹ داور زن و ۱۱ داور مرد هستند و یک داور بین‌المللی به نام عرفان هاشمی نیز در شطرنج کشور قضاوت می‌کند.