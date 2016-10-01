روند کاهش دما در خراسان رضوی ادامه دارد

یحیی قائنی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روند کاهش دما که از ۳ روز پیش در خراسان رضوی آغاز شده است، همچنان ادامه دارد و در روز دوشنبه ۱۲ مهرماه جاری به کمترین حد خود می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه کاهش ۱۲ تا ۱۴ درجه ای دمای هوا از پنجشنبه هفته گذشته در مناطق مختلف خراسان رضوی همراه با وزش باد و طوفان خاک آغاز شده است، ادامه داد: روز دوشنبه آینده بیشینه و کمینه دمای هوای مشهد به ترتیب ۱۶ و هفت درجه سلسیوس گزارش شده است.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی افزود: امروز و فردا در خراسان رضوی به خصوص در نیمه شمالی استان بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

وی از وزش باد شدید در خراسان رضوی نیز خبر داد و عنوان کرد: وضعیت جوی کنونی نیمه شمالی و جنوبی استان ابری و نیمه ابری است.

قائنی پور با بیان اینکه سرعت وزش باد تاکنون مربوط به شهرستان سبزوار با سرعت ۴۷ کیلومتر در ساعت بوده است، ادامه داد: بیشترین بارندگی در این مدت نیز از شهرستان کلات به میزان ۱۲.۴ میلیمتر گزارش شده است.

وی در ادامه گفت: محولات با دمای ۲۸ درجه گرمترین شهر و کوهسرخ با دمای هفت درجه سردترین شهر خراسان رضوی در طول ۲۴ ساعت گذشته ثبت شده‌اند.