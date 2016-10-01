کریم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراسم «رخصت یا مولا» از چندین سال قبل در شهرستان نهاوند همزمان با شب اول ماه محرم و با حضور ورزشکاران، مرشدان و پهلوانان قدیمی شهرستان نهاوند و جوانان برگزار میشود.
وی ادامه داد: در این مراسم حاضران در زورخانه، همراه با نوحهخوانی و نوای مرشد از حضرت علی (ع) اجازه میگیرند که برای فرزندش امام حسین (ع) خود را سیاهپوش و عزادار کنند که این برنامه «رخصت یا مولا» نامگرفته است.
رئیس هیئت ورزشهای زورخانهای و پهلوانی نهاوند، گفت: میهمانانی که وارد سالن و گود زورخانه میشوند پس از رخصت گیری توسط پهلوانان نهاوندی، شال سیاهرنگی بر گردن انداخته و سربندی نیز بر پیشانی آنها بسته میشود.
وی افزود: بر اساس رسم و رسوم دیرینه محل گود زورخانه سیاهپوش و قاریان در این مکان به قرائت قرآن میپردازند و سپس مرشد اشعاری را در رثای سالار شهیدان میسراید.
رضایی بابیان اینکه در ادامه این مراسم یکی از پیشکسوتان ورزش باستانی بانوای دلنشین خود در مدح امام حسین (ع) نوحهخوانی میکند و حاضران در مراسم نیز به سینهزنی و عزاداری میپردازند، گفت: خوشبختانه چند سالی است که این مراسم معنوی با حضور گسترده جوانان برگزار میشود بهطوریکه در داخل زورخانه جایی برای نشستن افراد نیست.
وی در پایان زمان برگزاری این مراسم را همزمان با شب نخست ماه محرم عنوان کرد و گفت: این مراسم در زورخانه پوریای ولی نهاوند از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه آغاز میشود.
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