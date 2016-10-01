وجود ۱۶۵هزار سالمند در کرمانشاه/ زنگ خطر کهنسالی به صدادرآمده است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جهانی سالمند و به منظور گرامیداشت این روز، مراسمی در محل بهزیستی شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

مدیر کل سازمان بهزیستی در این مراسم، ایران را یک کشور جوان تلقی کرد و افزود: علی رغم این موضوع اما در کشور زنگ خطر کهنسالی در حال نواخته شدن است.

امید قادری خاطر نشان کرد: هر مرحله از زندگی از نوزادی تا پیری شرایط خاصی دارد و مرحله پیری به لحاظ امکانات و وسایل رفاهی هیچ تفاوتی با دیگر مراحل ندارد.

وی به بالا رفتن نرخ کهنسالی در استان اشاره کرد و بیان داشت: آمار کهنسالان در کشور ۶ میلیون نفر و در استان ۱۶۵ هزار نفر است و این آمار بر اساس تعریف مرز ۶۰ سالگی است.

قادری این آمار را یک تهدید قلمداد کرد و اظهار داشت: می توان با برنامه ریزی صحیح این تهدید را به یک فرصت تبدیل کرد.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه همچنین افزود: در مراکز نگهداری سالمندان خدمات متنوعی از قبیل فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و ... ارائه می شود که سعی می شود با برنامه ریزی دقیق اگر عیب و نقصی در اجرا وجود دارد برطرف شود.

وی تعداد سالمندان در مراکز سالمندی استان را ۲۹۹ نفر بیان کرد و خاطر نشان کرد: ۱۱ هزار نفر از سالمندان از بهزیستی مستمری دریافت می کنند و اگر سالمندی تحت حمایت هیچ سازمانی نیست از طرف سازمان از آنها حمایت خواهد شد.

قادری در پایان از تلاش برای توسعه مراکز سالمندی خبر داد و خاطر نشان کرد: در این راه سازمان بهزیستی به حمایت مسولان، مردم و خیرین نیازمند است و همچنین به افرادی که قصد راه اندازی مراکز خصوصی داشته باشند به سهولت مجوز فعالیت داده می شود.

گفتنی است، اجرای سرود توسط گروه موسیقی فرزانگان و اهدای هدایا به ده نفر از سالمندان از دیگر برنامه های این مراسم بود.