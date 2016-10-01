معیشت سالمندان باید مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسوی صبح شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی سالمند که در پایگاه هوایی شهید دوران برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز جهانی سالمند با بیان اینکه بهزیستی نیازهای سالمندان را دنبال می کند ولی به تنهایی کاری به انجام نمی رسد و باید همه دستگاه ها نسبت به این موضوع احساس مسئولیت کنند، گفت: سالمندان در فرهنگ اسلامی و ایرانی ما ارزش والایی دارند و مشکلات جامعه ما به خاطر دور شدن از این فرهنگ است.

موسوی ادامه داد: بین نسل جوان و سالمند ما شکاف بزرگی به وجود آمده است که باید با برنامه ریزی حل شود.

مدیر کل بهزیستی استان فارس گفت: بحث معیشت سالمندان باید به گونه ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: جمعیت عظیمی از سالمندان در جامعه ما زیر خط فقر زندگی می کنند و این یک نگرانی بزرگ است که باید برطرف شود.

موسوی ادامه داد: در حال حاضر وجه دریافتی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی حدود ۸۰ هزار تومان است که این رقم برای معیشت آنان بسیار ناچیز است.

مدیر کل بهزیستی استان فارس تصریح کرد: بخش عظیمی از سالمندان ما مبتلا به بیماری هایی از قبیل دیابت، بیماری های قلبی و عروقی، بیماری های عصبی و غیره هستند و هزینه بالایی برای درمان خود نیاز دارند.

موسوی گفت: اولویت بهزیستی حضور سالمندان در خانواده است و ما باید بدانیم حضور سالمند در خانواده باعث استحکام خانواده است و بهزیستی سعی می کند در این حوزه آموزش لازم را ارائه دهد.

وی تاکید کرد: سالمندان ستون های استوار جامعه هستند و هر جامعه ای اگر بتواند این ارزش را درک کند، مسیر تعالی و توسعه را طی خواهد کرد و ما باید نسبت به این موضوع توجه خاصی داشته باشیم.

مدیر کل بهزیستی استان فارس گفت: در حال حاضر ۸ و نیم در صد کشور ما را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می دهد.