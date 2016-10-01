نباید بین پاداش ورزش های تیمی و انفرادی پارالمپیک تفاوت بگذارند

آرش خرمالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان پاداشی که برای قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در بازی های پارالمپیک ریو منظور شده است، گفت: پاداشی که برای قهرمانی ما در نظر گرفتند نصف ورزشکاران انفرادی است.

خرمالی افزود: برای مدال طلای ورزش های انفرادی ۳۰۰ سکه پرداخت می کنند اما برای رشته های تیمی مانند والیبال نشسته به ازای هر بازیکن ۱۵۰ سکه می پردازند.

وی تصریح کرد: این قانون به نوعی ظلم به رشته والیبال نشسته است زیرا ما ۱۰ بازی انجام داده ایم که هر بازی حدود دو ساعت به طول می انجامید و پذیرش اینکه نصف جوایز را برای ما در نظر بگیرند، سخت است.

وی در مورد دومین قهرمانی متوالی تیم ملی والیبال نشسته اظهار کرد: هفت بازیکن جوان به تیم اضافه شدند و میانگین سنی تیم ملی کاهش یافته بود و از این جوانگرایی نتیجه بسیار خوبی کسب کردیم.

این بازیکن ملی پوش گلستانی خاطرنشان کرد: سطح این دوره از مسابقات بالاتر از دوره قبلی بود و همه تیم ها به ویژه بوسنی که در فینال با آن بازی کردیم، پیشرفت بسیاری کرده بودند.

خرمالی در مورد خداحافظی سرمربی تیم ملی پس از پایان رقابت های پارالمپیک گفت: آقای هادی رضایی یکی از چهره های شاخص والیبال نشسته جهان است و حیف است که بخواهد از هدایت تیم ملی ایران خداحافظی کند.