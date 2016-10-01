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۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۱

سرپرست نیروی انتظامی رامیان:

وقوع سرقت در رامیان ۱۶ درصد کاهش یافت

وقوع سرقت در رامیان ۱۶ درصد کاهش یافت

رامیان- سرپرست نیروی انتظامی شهرستان رامیان گفت: در ۶ ماهه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۱۶ درصدی وقوع سرقت ها در رامیان هستیم.

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ علی اکبر بای صبح شنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی و گرامیداشت هفته ناجا، اظهار کرد: در ۶ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد کشفیات سرقت ها و یک درصد افزایش دستگیری سارقین را داشته ایم.  

وی تصریح کرد: در مدت فوق شاهد رشد ۳۰ درصدی افزایش کشف موادمخدر و ۶۵ درصدی افزایش دستگیری معتادین نسبت به سال گذشته بوده ایم.  

سرپرست نیروی انتظامی شهرستان رامیان در ادامه با بیان اینکه در سطح شهرستان سه کلانتری مرکزی و یک پاسگاه انتظامی داریم، گفت: امسال نسبت به مدت مشابه رشد ۱۰۰ درصدی افزایش در انهدام باندهای مواد مخدر را داشتیم.   

وی خاطر نشان کرد:در ۶ ماهه ابتدای امسال قرارگاه مبارزه با سرقت در شهرستان را تشکیل داده ایم، تجزیه و تحلیل جرائم و شناسایی جدید مناطق جرم خیز را انجام داده و استفاده از ظرفیت نگهبان های محله و پلیس های افتخاری را افزایش داده ایم.   

وی بیان کرد: در ۶ ماهه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته در بحث تصادفات درون شهری فوتی ۶۷ درصد کاهش و در بحث تصادفات جرحی نیز ۲۱ درصد کاهش را داشته ایم.   

وی در پایان از افزایش کشف ۱۰۰ درصدی فرآورده های نفتی و مواد دخانی و قلیان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و خاطر نشان کرد: آموزش و حمایت از کمپهای ترک اعتیاد را در دستور کار داریم و در بحث بازتوانی و پیشگیری ها همه نوع کمکی را ارائه می دهیم.

کد مطلب 3783956

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