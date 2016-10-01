وقوع سرقت در رامیان ۱۶ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ علی اکبر بای صبح شنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی و گرامیداشت هفته ناجا، اظهار کرد: در ۶ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد کشفیات سرقت ها و یک درصد افزایش دستگیری سارقین را داشته ایم.

وی تصریح کرد: در مدت فوق شاهد رشد ۳۰ درصدی افزایش کشف موادمخدر و ۶۵ درصدی افزایش دستگیری معتادین نسبت به سال گذشته بوده ایم.

سرپرست نیروی انتظامی شهرستان رامیان در ادامه با بیان اینکه در سطح شهرستان سه کلانتری مرکزی و یک پاسگاه انتظامی داریم، گفت: امسال نسبت به مدت مشابه رشد ۱۰۰ درصدی افزایش در انهدام باندهای مواد مخدر را داشتیم.

وی خاطر نشان کرد:در ۶ ماهه ابتدای امسال قرارگاه مبارزه با سرقت در شهرستان را تشکیل داده ایم، تجزیه و تحلیل جرائم و شناسایی جدید مناطق جرم خیز را انجام داده و استفاده از ظرفیت نگهبان های محله و پلیس های افتخاری را افزایش داده ایم.

وی بیان کرد: در ۶ ماهه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته در بحث تصادفات درون شهری فوتی ۶۷ درصد کاهش و در بحث تصادفات جرحی نیز ۲۱ درصد کاهش را داشته ایم.

وی در پایان از افزایش کشف ۱۰۰ درصدی فرآورده های نفتی و مواد دخانی و قلیان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و خاطر نشان کرد: آموزش و حمایت از کمپهای ترک اعتیاد را در دستور کار داریم و در بحث بازتوانی و پیشگیری ها همه نوع کمکی را ارائه می دهیم.