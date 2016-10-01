روحانیان در مقابله با نفوذ دشمن رسالتی بی بدیل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضازاده ظهر شنبه در خلال گردهمایی بزرگ علما و روحانیان استان سمنان به میزبانی مهدیه سمنان، با بیان اینکه امروز درگیر نفوذ سیاسی و فرهنگی هستیم که از نفوذ امنیتی مهم تر است، ابراز داشت: دشمن به دنبال تغییر رفتار ایرانی ها است و باید در برابر ترفندهای دشمن کاملا هوشیار بود چراکه امروز اوباما معاویه زمانه محسوب می شود که نباید زمینه ظهور دشمن در کشور را فراهم کرد.

وی افزود: در عصر کنونی دشمن در تلاش است تا به جای پرچم های الله، صلیب و به جای قرآن، انجیل را جانشین فرهنگ اسلامی ما قرار دهند که باید از تمامی مصادیق این نفوذ ترسید همچنان که دغدغه های فرهنگی خواب را از چشمان رهبری زدوده است ما نیز باید آماده برای مقابله با این تهاجم بیگانگان باشیم.

کارشناس علوم سیاسی همچنین ابراز داشت: مذاکرات برجام نشان داد که آمریکا تنها به دنبال منافع شخصی خود در خاورمیانه است و این به همه ملت ها و به خصوص به جوانان ثابت شد تا مراقب همه جنبه های نفوذ بیگانگان در کشور باشند.

رضازاده افزود: بعد از فتنه سال ۸۸نشان داد مسئولانی که باعث شدند کشور آسیب ببیند به خوبی باید واقف باشند اگر پای آمریکا به کشور باز شود، اولین کسی که از مصادیق این نفوذ ضربه و آسیب خواهند دید خود آنها هستند و به راحتی از مسند قدرت کنار خواهند رفت.

وی افزود: امثال نفوذ بیگانگان را در تاریخ به وفور می توان یافت اگر ورود ابن زیاد با پوشش ابی عبدالله به کوفه و خریدن ابن عباس با پول توسط معاویه و ... را از تاریخ حذف کنیم به خوبی می توان این نکته را دریافت که نفوذ چطور می تواند در سرنوشت یک ملت اثر گذار باشد.

کارشناس علوم سیاسی با بیان اینکه عرصه، عرصه جهاد کبیر است، گفت: جهاد امروز از جهاد اصغر سخت تر است و باید مراقب توطئه ها و دسیسه های دشمن بود و باید دانست که زیر سئوال بردن توان دفاعی تفرقه انگیز و خدشه وارد کردن به امنیت کشور به شمار می رود و باید با اقدام جهادی کاری را انجام داد که باعث خشنودی امام زمان(عج) شود.

رضازاده همچنین گفت: نشست و برخواست با دشمنان نظام در این برهه زمانی به صلاح کشور نیست و زمانی که از نفوذ بیگانگان آگاه هستیم نباید در زمین دشمن بازی کرد بلکه باید کوشید از طریق مجالس سخنرانی، مردم را از نفوذ فرهنگی آگاه کرد.

گردهمایی علمای استان سمنان به همت اداره کل تبلیغات اسلامی و با حضور وزیر اطلاعات برگزار شده بود.