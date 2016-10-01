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۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۱

در حاشیه جشنواره« با کتاب کودکان تا فراز آسمان»؛

۴ عنوان کتاب گویا از آثار «مصطفی رحماندوست» در رشت رونمایی شد

۴ عنوان کتاب گویا از آثار «مصطفی رحماندوست» در رشت رونمایی شد

رشت- چهار عنوان کتاب گویا از مجموعه اشعار «مصطفی رحماندوست» با حضور وی در جشنواره «با کتاب کودکان تا فراز آسمان» رشت رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از چهار کتاب گویای «خواب قشنگ کجایی؟»، «دنیا دنیا لالایی» و دو مجموعه «پنج تا انگشت بودند که...» شامل مجموعه اشعار و لالایی های کودکانه سروده مصطفی رحماندوست به همراه موسیقی سنتی، پیش از ظهر شنبه با حضور این شاعر و نویسنده توانای کودکان و جمعی از مسئولان استان گیلان برگزار شد.

این مراسم که در حاشیه برپایی جشنواره« با کتاب کودکان تا فراز آسمان» و به همت اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان برگزار شد، با حضور فاطمه رفیعی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گیلان، علی وارسته معاون سیاسی فرماندار و سمیه رستگار شهردار منطقه سه شهر رشت و جمعی از کتابداران و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان همراه بود.

این کتاب های گویا که در قالب سی دی به بازار عرضه می شود، با هدف ترغیب کودکان به مطالعه بوده و تلفیقی از داستان ها و لالایی های عامیانه به زبانی نو با موسیقی سنتی ایرانی است.

کد مطلب 3783968

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