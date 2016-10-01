۴ عنوان کتاب گویا از آثار «مصطفی رحماندوست» در رشت رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از چهار کتاب گویای «خواب قشنگ کجایی؟»، «دنیا دنیا لالایی» و دو مجموعه «پنج تا انگشت بودند که...» شامل مجموعه اشعار و لالایی های کودکانه سروده مصطفی رحماندوست به همراه موسیقی سنتی، پیش از ظهر شنبه با حضور این شاعر و نویسنده توانای کودکان و جمعی از مسئولان استان گیلان برگزار شد.

این مراسم که در حاشیه برپایی جشنواره« با کتاب کودکان تا فراز آسمان» و به همت اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان برگزار شد، با حضور فاطمه رفیعی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گیلان، علی وارسته معاون سیاسی فرماندار و سمیه رستگار شهردار منطقه سه شهر رشت و جمعی از کتابداران و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان همراه بود.

این کتاب های گویا که در قالب سی دی به بازار عرضه می شود، با هدف ترغیب کودکان به مطالعه بوده و تلفیقی از داستان ها و لالایی های عامیانه به زبانی نو با موسیقی سنتی ایرانی است.