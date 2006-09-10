در صدد غني سازي اورانيوم براي مقاصد غير نظامي هستيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي allafrica،"توميا ماسكو" سخنگوي دولت آفريقاي جنوبي گفت : نگراني ها درباره طرح غني سازي بي اساس است و ترديدي نيست كه برنامه هاي ما براي مقاصد صلح آميز مي باشد.

آفريقاي جنوبي يكي از امضا كنندگان ان پي تي و عضو فعال در آژانس بين المللي انرژي اتمي است.

در همين رابطه اين سخنگو توضيح داد: ما نه قصد آن را داريم تا تسليحات هسته اي توليد كنيم و نه دليلي براي آن مي بينيم. در توسعه اين پيشنهاد، دولت تمام همكاريها را با كنوانسيونها و پروتكل هاي بين المللي انجام خواهد داد.

وي اضافه كرد: زماني كه يك مطالعه مناسب و شايسته درباره اين موضوع صورت بگيرد، يك سياست نهايي و انجام طرح به كابينه ارائه خواهد شد.

آفريقاي جنوبي قصد خود را براي توسعه انرژي هسته اي مسالمت آميز براي رفع نيازهايش به انرژي اعلام كرده است.

"بويلوا سونجيكا" وزير مواد معدني و انرژي آفريقاي جنوبي گفت كه كشورش موضوع را بررسي مي كند تا نقش انرژي هسته اي را توسعه دهد.

سونجيكا در اين باره تصريح كرد" به نظر مي رسد توسعه استفاده از انرژي هسته اي صلح آميز در سراسر جهان غير قابل اجتناب باشد و تحولات اخير در سراسر جهان كه در حال انجام است، نشان مي دهد كه انرژي، خوني در رگهاي اقتصادهاي جهاني است.

وي همچنين ابراز اطمينان كرد كه انرژي هسته اي نقشي مهمي در رفع نيازهاي جهاني به انرژي ايفا خواهد كرد و كشورهايي مانند چين و هند اخيراً در حال ساخت نيروگاههاي هسته اي هستند و روسيه هم اخيراً يك برنامه هسته اي عظيم را اعلام كرده است.

وزير مواد معدني و انرژي آفريقاي جنوبي تصريح كرد: تا سال 2030 آفريقاي جنوبي حداقل 5 هزار مگاوات برق خود را از طريق انرژي هسته اي به دست خواهد آورد.

بويلوا سونجيكا گفت : با توجه به ذخاير اورانيوم ، و تاسيسات هسته اي در كشور لازم است كه ما به سوخت هسته اي نيز نگاهي بيندازيم، سوختي كه از اورانيوم به دست مي آيد.

وي اظهار داشت كه كشورش به تعهدات ملي بين المللي خود آگاه هست.