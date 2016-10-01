به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان گلستان ظرفیتهای بسیاری در حوزه صنایعدستی در راستای اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی دارد.
وی از توسعه کارگاههای صنایعدستی روستایی در استان خبر داد و افزود: توسعه این کارگاهها با هزینه کم و در کمترین زمان محقق میشود و تاکنون برش استانی آن مصوب شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان با یادآوری اینکه اولین بازارچه صنایعدستی استان به بهرهبرداری رسیده است، از راهاندازی پنج بازارچه صنایعدستی با کمکهای فنی و اعتباری تا پایان سال خبر داد.
وی از راهاندازی یک مرکز تخصصی صنایعدستی در هفته آینده در استان خبر داد و تصریح کرد: تا پایان سال راهاندازی پنج مرکز تخصصی صنایعدستی و دو موزه خصوصی در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: با تأکیدات نماینده ولیفقیه در استان و استاندار گلستان تا پایان سال کاوش شهر تاریخی جرجان به پایان میرسد.
کریمی اضافه کرد: سال گذشته از اعتبار ۷۰۰ میلیون تومانی موزه باستانشناسی اختصاص نیافت اما امیدواریم اعتبار یک میلیارد تومانی این پروژه بهعنوان بزرگترین موزه شمال و شمال شرق کشور اختصاص یابد.
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