به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان گلستان ظرفیت‌های بسیاری در حوزه صنایع‌دستی در راستای اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دارد.

وی از توسعه کارگاه‌های صنایع‌دستی روستایی در استان خبر داد و افزود: توسعه این کارگاه‌ها با هزینه کم و در کمترین زمان محقق می‌شود و تاکنون برش استانی آن مصوب شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان با یادآوری اینکه اولین بازارچه صنایع‌دستی استان به بهره‌برداری رسیده است، از راه‌اندازی پنج بازارچه صنایع‌دستی با کمک‌های فنی و اعتباری تا پایان سال خبر داد.

وی از راه‌اندازی یک مرکز تخصصی صنایع‌دستی در هفته آینده در استان خبر داد و تصریح کرد: تا پایان سال راه‌اندازی پنج مرکز تخصصی صنایع‌دستی و دو موزه خصوصی در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: با تأکیدات نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار گلستان تا پایان سال کاوش شهر تاریخی جرجان به پایان می‌رسد.

کریمی اضافه کرد: سال گذشته از اعتبار ۷۰۰ میلیون تومانی موزه باستان‌شناسی اختصاص نیافت اما امیدواریم اعتبار یک میلیارد تومانی این پروژه به‌عنوان بزرگ‌ترین موزه شمال و شمال شرق کشور اختصاص یابد.