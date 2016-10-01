به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، ملوک سید آبادی مدیرفرهنگی هنری منطقه ۱۴ و رئیس فرهنگسرای اخلاق با اعلام این خبر با اشاره به اینکه اجرای تعزیه، برای به تصویر کشیدن و آگاهی بخشیدن به واقعه غم افزای کربلا اجرا می‌شود گفت: برگزاری زنده و بعد حماسی و عاطفی تعزیه خصوصا برای نسل جوان و نوجوان بسیار زیاد بوده به طوری که در پایان هر اجرای تعزیه، اثر واقعی آن قابل مشاهده است.

رییس فرهنگسرای اخلاق ادامه داد: در این راستا با همکاری اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۴ در قالب برنامه‌هایی با عنوان «الفبای شبیه‌خوانی» و با کمک کانون کهربای تعزیه این فرهنگسرا، از اوایل تابستان سالجاری ۱۶۰ دانش آموز از ۱۸ مدرسه مورد ارزیابی قرار گرفته و ۲۰ نفر به تشخیص پیشکسوتان عرصه تعزیه که استعداد اجرای تعزیه را دارند انتخاب و توسط اساتیدی چون میرزا ابوالفضل منبت کار، سید محسن هاشمی، مجید خسرو آبادی در دو سطح مخالف خوانی و شهادت خوانی آموزش دیدند.

به گفته سید آبادی تعزیه‌های مناسب با سن این نوجوانان انتخاب و تمرین شده‌اند به طوریکه با تشکیل گروه تعزیه «مرثیه آفتاب» توانایی اجرای سه مجلس تعزیه حضرت عباس(ع)، حضرت علی اکبر(ع) و حضرت قاسم ابن الحسن(ع) وجود دارد.

رییس فرهنگسرای اخلاق اضافه کرد: گروه تعزیه خوانان نوجوان «مرثیه آفتاب» اولین و تنها گروه نوجوانان است که به همت فرهنگسرای اخلاق تشکیل شده است و وفق برنامه‌ریزی انجام شده توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران طی ماه‌های محرم و صفر سالجاری در هر منطقه شهر تهران، یک مجلس تعزیه در مراکز فرهنگی یا آموزشی توسط این گروه اجرا شود.

سیدآبادی ابراز امیدواری کرد تشکیل این گروه و اجرای تعزیه توسط آن‌ها با حضور نوجوانان باعث آشنایی و ترغیب بیشتر آنها با هنر اصیل تعزیه شود.