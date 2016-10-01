به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغرفانی در همایش تجلیل از مولفان و پدیدآورندگان کتاب‌های درسی و رسانه‌ها و مواد آموزشی گفت: تولید بسته‌های آموزشی که شامل کتاب راهنمای معلم همراه هنرجو، نرم‌افزارها و مجموعه محصولاتی که به امر یادگیری کمک می‌کنند، از سیاست های سازمان پژوهش و برنامه ریزی است اما علیرغم این رویکرد جایگاه کتاب درسی محفوظ است.

وی با بیان اینکه نقشی که مولفین کتابهای درسی دارند نقشی ممتاز است، افزود: یکی از اقدامات مهم امسال در آموزش و پرورش، استقرار پایه دهم بود. بیش از ۱۴۰ عنوان کتاب درسی جدیدالتألیف و مجموعاً ۲۰۰ عنوان تولیدات جدید که دوستان ما در سازمان پژوهش آن را به عهده گرفتند از کارهای فشرده‌ای بود که انجام شد و سپس آماده سازی برای چاپ و انتشار کار سختی بود که بسیاری از اهل تجربه اعتقاد داشتند ممکن است نتوانیم آن را به اول مهر برسانیم.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: جدا از پایه دهم در دوره ابتدایی در ۸ عنوان اصلاحاتی داشتیم، همچنین تألیف کتاب های رشته معارف را در برنامه داشتیم که تعامل آموزش و پرورش و حوزه علمیه را به دنبال داشت.

فانی با اشاره به سخنان رئیس سازمان پژوهش در خصوص تألیف کتاب‌های پایه یازدهم و دوازدهم طی سال جاری گفت: امیدواریم در این ۶ ماهی که تا پایان سال تحصیلی باقی مانده است، بتوانیم قسمت اعظم کتاب‌های سال یازدهم و دوازدهم را تهیه کنیم و بازخوردگیری از کتاب‌های پایه دهم و چند کتاب پایه ابتدایی هم صورت بگیرد.

فانی با ابراز گلایه از مؤسساتی که برای درآمد بیشتر از محتواهای غیراستاندارد استفاده می‌کنند، گفت: از رسانه‌ها و دستگاه های ذیربط می‌خواهم دقت داشته باشند تا محتواهای غیراستاندارد در اختیار دانش‌آموزان گذاشته نشود یا لااقل درباره آن تبلیغ نشود.

وی با اشاره به یکی از مشکلات که از زمان امتحانات در پایان هر سال تحصیلی به وجود می‌آید، گفت: گاهی از اوقات گفته می‌شود مطلبی در جزوه ما نبوده است. خواهش من از دانش آموزان و معلمان این است که مبنای کار را کتاب درسی قرار دهند.