تولید همزمان محتوای پایه یازدهم و دوازدهم در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان در همایش تجلیل از مؤلفان و پدیدآورندگان کتاب‌های درسی و رسانه‌ها و مواد آموزشی در سازمان پژوهش گفت: امسال ۲۰۰ عنوان محتوای آموزشی جدید در این سازمان تولید شده است این رقم در تاریخ آموزش و پرورش بی‌سابقه است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تصریح کرد: برنامه‌ریزی کردیم تا برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ علاوه بر محتوای پایه یازدهم تولید محتوای پایه دوازدهم هم داشته باشیم تا کسانی که بعد از ما متصدی امور می‌شوند از بابت محتوای کتاب‌های درسی نگرانی نداشته باشند.

وی ضمن تشکر از وزیر آموزش و پرورش در همکاری با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی گفت: وزیر آموزش و پرورش توانست سپر بلایی در مقابل برخی امواج منفی باشند.

حجت‌الاسلام محمدیان گفت: در تألیف باید پیکر واحد را دید و درباره آن تماما قضاوت کرد. باید پیکره ۱۲ سال را از اول ابتدایی تا آخر متوسطه در کنار هم ببینیم که هدف آن دسترسی به حیات طیبه و شکوفایی فطرت انسان است.

به گزارش مهر، در مراسم یازدهمین همایش تجلیل از مؤلفین و پدیدآورندگان کتاب‌های درسی و مواد آموزشی با حضور وزیر آموزش و پرورش از تعدادی از مؤلفین برگزیده کتاب‌های درسی به نمایندگی از گروه‌های آموزشی تقدیر شد.