به گزارش خبرنگار مهر؛ مجموعه شعر «شاعری که نمیدانست مرده است» سروده «شهرزاد خادم» از سوی نشر آرادمان منتشر شد.
این مجموعه، با حدود ۸۰ شعر سپید (آزاد)، با زبانی آهنگین و مضمونهای اجتماعی و استعاری، در ۱۰۸ صفحه منتشر شده است.
در یکی از شعرهای این کتاب میخوانیم:
هلال خوفانگیز حضورت
در امتداد سایهها
عطرِ دامنهای به مَصاف باد رفته
در وحشتِ گُلبنهای پناه گرفته در نقابها
خبر از زنانی میدهند
که فارغ از پوستینهای رنگین
پای میکوبند
فرایِ نگارههای سرخفام
خارج از قاعدهی نگاهها
میرقصند
و گیلاسهایشان را
از بُهت ماه لبریز میکنند
این قیل و قال را
محصولِ مزرعه بیبرکت بایدهایت میدانند
میدانی؛
مادران صبورند
وقت خواب هم نزدیک
چشم فرو بند فرشتهی سیهرویم
قیاسهایت به عدم محکومند
یادت باشد
بامدادان بازی دیگری از سر گیری!...
مجموعه شعر «شاعری که نمیدانست مرده است» با طرح جلدی از «فرشته ساسانی» - شاعر و نقاش - در شمارگان هزار نسخه، به بهای ۹ هزار تومان، توسط انتشارات «آرادمان» به بازار نشر عرضه شده است.
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