به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا مظاهری ظهر شنبه درهمایش همیاران پلیس، فرهنگ یاران ترافیک و راهوران محله و همایش تجلیل از نمونههای ترافیکی استان اظهار کرد: بهمنظور ایجاد امنیت و نظم بیشتر در جامعه علاوه بر ۱۲۰ هزار دانشآموز، ۲۵۰ فرهنگی همیار پلیس نیز در استان با نیروی انتظامی همکاری دراد.
وی افزود: رویکرد جامعهمحوری پلیس رویکردی برای ایجاد امنیت و نظم باهدف کاهش تصادفات و تلفات در جامعه است.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: همیاران پلیس و فرهنگ یاران در اعمال قانون و رعایت اصول راهنمایی و رانندگی در خانوادهها بسیار نقش تأثیرگذاری رادارند.
وی با اشاره به اینکه دانشآموزان همیار پلیس با گذراندن دورههای آموزشی در ترویج رعایت قانون برای دیگران الگو هستند، بیان کرد: همیاران و فرهنگ یاران پلیس در کاهش میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی در خانوادهها نقش به سزایی دارند.
فرمانده انتظامی استان همچنین با اشاره به آمار تصادفات ناشی از رانندگی طی ۶ ماه ابتدای امسال، گفت: در نیمه نخست امسال یک هزار و ۳۷۶ فقره تصادف درونشهری به وقوع پیوسته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.
سردار مظاهری عنوان کرد: طی ۶ ماه نخست امسال براثر وقوع تصادفات درونشهری در استان ۱۸ نفر فوت کردند، این در حالی است که در نیمه نخست سال گذشته براثر وقوع تصادفات درونشهری در استان ۲۰ نفر جان باختند.
وی تعداد تصادفات برونشهری در سطح جادههای استان طی نیمه نخست امسال را یک هزار و ۲۳۴ فقره عنوان کرد و افزود: تصادف برونشهری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته است.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: طی نیمه نخست امسال براثر تصادفات در حوزه پلیسراه ۱۱۹ نفر فوت کردند این در حالی است که در سال گذشته ۱۳۶ نفر جان باختند.
این مقام ارشد انتظامی در استان بیان کرد: ازلحاظ تعداد کل تصادفات در خراسان شمالی چهار درصد افزایش داشتهایم.
مظاهری عدم رعایت قوانین و مقرراتی همچون عدم رعایت حق تقدم، عدم توجه به جلو و رعایت فاصله طولی را از علل عمده تصادفات درونشهری در خراسان شمالی عنوان کرد.
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