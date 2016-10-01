حوزه هنری با مرکز ترجمه کره جنوبی تفاهمنامه همکاری امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، نمایندگان موسسه ترجمه ادبیات کره جنوبی در دیدار از حوزه هنری، نشستی با محسن مومنیشریف رئیس حوزه هنری، فاضل نظری معاون هنری حوزه هنری، علیرضا قزوه مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری و جمعی از مسئولان، شاعران و نویسندگان حوزه هنری داشتند و در پایان این نشست تفاهمنامه همکاری در عرصه ترجمه ادبیات دو کشور و معرفی آن به مخاطبان را امضا کردند.
مومنی: ارادهای تلاش میکند تمدنها فراموش شود
در این دیدار، محسن مومنیشریف رئیس حوزه هنری در سخنانی با بیان اینکه اطلاعات ما از ادبیات کره جنوبی بسیار کم است، اظهار کرد: در کشور ایران کره جنوبی را بیشتر به عنوان قدرت نوظهور در عرصه صنعت میشناسیم. در حالی که در سال های اخیر با تولید چند سریال تلویزیونی از این کشور و پخش آن در ایران، نشان دادند که این کشور دارای تاریخ و فرهنگ است. البته اینکه سریالها تا چه اندازه مبنای تاریخی دارد را قضاوت نمیکنم و در تخصص من نیست که در این باره نظر بدهم.
وی با تاکید بر اینکه در روزگار امروز، ارادهای تلاش می کند تا تمدن ها فراموش شوند، عنوان کرد: زمانی که کریستف کلمب آمریکا را فتح کرد و به آنجا پا گذشت، آن سرزمین حدود ۱۰۰ میلیون جمعیت داشت. امروز میتوان گفت ۹۵ درصد آن مردم بومی وجود ندارند و توسط مهاجمان از بین رفتهاند. به عنوان مثال سرخپوستان در آن دوران تقریبا ۱۰ میلیون نفر بودند، اما امروز تنها ۲۰۰ هزار نفر از آن تعداد باقی ماندهاند.
بخشی از سینمای امروز ما گرفتار مدیریت جشنوارههای خارجی شده است
مومنی فراموش کردن فرهنگها و تمدنها در دوران رسانهای و پرهیاهوی امروز را اتفاق سادهای عنوان کرد و افزود: شرق از قدیم، مهد فرهنگ، حکمت و تمدن بوده است و کار سینماگران کرهجنوبی از این جهت که فرهنگ این کشور را معرفی کردند، قابل احترام و برای هنرمندان و سینماگران ما هم الهامبخش است. روزگاری در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، دنیا سینمای ما را با خانواده و پرداختن به صمیمیت و زیباییها میشناخت. اما احساس میکنم بخشی از سینمای امروز کشورمان گرفتار مدیریت جشنوارههای خارجی شده است. به همین دلیل بنا به ذائقه آنها به مواردی پرداخته شده که در ملت ما وجود نداشته است و چهره ملت خود را به خاطر خوشایند دیگران نازیبا نشان دادهایم.
هنرمندان پاسداران فرهنگ و هویت کشورها هستند
رئیس حوزه هنری با اشاره به اینکه هنرمندان، شاعران و نویسندگان، پاسداران فرهنگ و هویت هر کشوری هستند، گفت: آنچه که از طرف هنرمندان به دیگران معرفی میشود، حتما وجه حقیقی فرهنگ و هنر هر کشوری خواهد بود. امیدوارم همان طور که ما با اشعار و داستانهای ادبای شما به کمک ترجمه آشنا میشویم، مردم کرهجنوبی هم با فرهنگ و ادبیات کشور ما بیش از پیش آشنا شوند.
نظری: ایرانیان فرهنگ را ثروت اصلی خود می دانند
در ادامه این برنامه، فاضل نظری معاون هنری حوزه هنری نیز با بیان اینکه مردم ایران با فرهنگ و مردم کره جنوبی از طریق محصولات صنعتی، فیلمها و سریالهایشان آشنا هستند، عنوان کرد: ایران کشور وسیع و بزرگی است و تاریخ طولانی دارد. اگر از مردم ایران سوال کنند که بزرگ ترین دارایی و ثروت شما چیست، آن ها از معادن نفت، گاز و وسعت سرزمینشان سخن نمیگویند. هر چند این داراییها را هم دارند. اما آن ها فرهنگ را ثروت اصلی خود می دانند.
وی ادامه داد: مشهورترین آدمها در طول تاریخ کشور ایران، اهالی ادبیات و هنر بودهاند. ایران شاعران جهانی دارد و تاریخ جهان با آنها آشنا است. برایمان جای خرسندی است که بعد از سال ها، با دوستان کرهای در زمینه فرهنگ هم توافق و همکاری داشته باشیم. امیدوارم توافقی که امضا میشود، راه ما را به مقصدی که مدنظر داریم نزدیک تر کند. این اولین قدم است و قدمهای و توافق ها و حرکت های مثبت بعدی هم در راه خواهد بود.
قزوه: هر سال یک کتاب کرهای ترجمه میکنیم
همچنین علیرضا قزوه، مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری، در سخنانی با بیان اینکه مجموعه شعر شاعران کره جنوبی را به تازگی و از زبان آنها شنیده است، اظهار کرد: مجموعه شعر شاعران کرهجنوبی را دیدم و چند تا از شاعران برای ما شعر خواندند. شعر آن ها مانند صنعتشان خوب بود.
وی افزود: برای قدم نخست، شعر ایران در کشور شما به زبان کرهای ترجمه میشود و شعر کره جنوبی نیز در ایران توسط مرکز ترجمه حوزه هنری به زبان فارسی ترجمه خواهد شد. ما توافق کردهایم که هر سال یک کتاب ترجمه کنیم و البته تلاش میکنیم این تعداد بیشتر شود.
قزوه همچنین گفت: حوزه هنری در زمینه برگزاری نمایشگاه کتاب، ساخت فیلم، مستند، موسیقی، تئاتر و نقاشی و... آمادگی همکاری با مسئولان فرهنگی کرهجنوبی را دارد.
نماینده یان ایل، رئیس مرکز ترجمه کره جنوبی نیز پیش از امضای تفاهم نامه، پیام رئیس این مرکز را خواند.
خانم سانگ از مسئولان این مرکز ادبی کره جنوبی نیز با بیان اینکه امضای تفاهمنامه بین موسسه ترجمه ادبیات کره جنوبی و حوزه هنری پس از بازدید رئیس جمهور کره جنوبی از ایران، صورت گرفت، اظهار کرد: تلاش دارم که فرهنگ یکدیگر را درک کنیم، هنگامی که به همدیگر اعتماد و علاقه مشترک داشته باشیم، میتوانیم عمیقا به فرهنگ و ادبیات یکدیگر نزدیکتر شویم.
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