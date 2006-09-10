بلر دو ماه ديگر براي فعال كردن روند صلح به منطقه برمي گردد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، "صائب عريقات" مقام ارشد مذاكره كننده فلسطيني گفت : در ديدار امروز رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين و نخست وزير انگليس درشهررام الله، توافق شد، توني بلر تا دوماه ديگر براي پيگيري تلاشها جهت فعال كردن روند صلح و نيز پيشرفت در اين زمينه به منطقه برگردد .

وي اين گام نخست وزيرانگليس را مهم و خوب به سمت پيشرفت حقيقي در تلاشهاي بين المللي براي بازگرداندن طرفهاي فلسطيني و اسرائيلي به پاي ميز مذاكرات صلح فراگير و عادلانه دانست.

عريقات افزود : ابومازن از بلرخواست كه درصورت تشكيل دولت وحدت ملي جديد با مشاركت جنبش حماس و سايرگروههاي جهادي فلسطين و نيزبرنامه دولت براساس قطعنامه هاي مشروع بين المللي و پايبندي تشكيلات خودگردان، با آن تعامل كند.

مقام ارشد مذاكره كننده تشكيلات خودگردان فلسطين، تصميم بلر را گامي جديد وبسياربلند براي شكستن محاصره بين المللي ملت فلسطين برشمرد و گفت : بلر قول داده شخصا با دولت وحدت ملي تعامل و همكاري كند .

توني بلر نخست وزير انگليس در كنفرانس خبري مشترك با ابومازن درشهر رام الله اعلام كرد: چنانچه دولت وحدت ملي شكل بگيرد من معتقدم كه جامعه بين المللي بايد با آن تعامل و همكاري كند.