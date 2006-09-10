  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ شهریور ۱۳۸۵، ۱۸:۴۴

مقام ارشد مذاكره كننده فلسطيني:

بلر دو ماه ديگر براي فعال كردن روند صلح به منطقه برمي گردد

صائب عريقات مقام ارشد مذاكره كننده فلسطيني گفت : نخست وزير انگليس تا دو ماه ديگر براي پيگيري تلاشهاي مربوط به فعال كردن روند صلح به منطقه باز مي گردد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، "صائب عريقات" مقام ارشد مذاكره كننده فلسطيني گفت : در ديدار امروز  رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين و نخست وزير انگليس درشهررام الله، توافق شد، توني بلر تا دوماه ديگر براي پيگيري تلاشها جهت فعال كردن روند صلح و نيز پيشرفت در اين زمينه به منطقه برگردد .

وي اين گام نخست وزيرانگليس را مهم و خوب به سمت پيشرفت حقيقي در تلاشهاي بين المللي براي بازگرداندن طرفهاي فلسطيني و اسرائيلي به پاي ميز مذاكرات صلح فراگير و عادلانه دانست.

عريقات افزود : ابومازن از بلرخواست كه درصورت تشكيل دولت وحدت ملي جديد با مشاركت جنبش حماس و سايرگروههاي جهادي فلسطين و نيزبرنامه دولت براساس قطعنامه هاي مشروع بين المللي و پايبندي تشكيلات خودگردان، با آن تعامل كند.

مقام ارشد مذاكره كننده تشكيلات خودگردان فلسطين، تصميم بلر را گامي جديد وبسياربلند براي شكستن محاصره بين المللي ملت فلسطين برشمرد و گفت : بلر قول داده شخصا با دولت وحدت ملي تعامل و همكاري كند .

توني بلر نخست وزير انگليس در كنفرانس خبري مشترك با ابومازن درشهر رام الله اعلام كرد: چنانچه دولت وحدت ملي شكل بگيرد من معتقدم كه جامعه بين المللي بايد با آن تعامل و همكاري كند.

کد مطلب 378404

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها