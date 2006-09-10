جاي خالي باقري در پرسپوليس محسوس بود/ از بازي خودم راضي نيستم

مهدي هاشمي نسب مدافع تيم فوتبال ابومسلم با بيان اين مطلب به خبرنگارمهرافزود : پرسپوليس با وجود تغييراتي كه در كادر فني و بازيكنان خود داشته هنوز به انسجام و يكپارچگي لازم نرسيده و در بازي مقابل ابومسلم ضعف خط دفاعي اين تيم مشهود بود و غيبت كرم باقري كاملا احساس شد .



هاشمي نسب در خصوص تيم ابومسلم گفت : ما اگر تنها مي توانستيم 40 در صد از آمادگي تمرينات را در اين ديدار به نمايش بگذاريم پرسپوليس را با اختلاف 5 گل شكست مي داديم ولي با توجه به اينكه اين مسابقه نخستين بازي ما در ليگ بود و تاحدودي از نظر بدني شرايط ايده آل را نداشتيم وجود برخي ناهماهنگي ها كاملا طبيعي بود . در مجموع اين پيروزي به لحاظ روحي براي تيم ما اهميت زيادي داشت و خوشحالم كه توانستيم هر سه امتياز اين بازي را از آن خود كنيم .

مدافع تيم فوتبال ابومسلم در مورد آمادگي خودش در اين ديدار گفت : از بازي خودم مقابل پرسپوليس راضي نيستم . من نزديك به سه ماه از تمرينات دور بودم و تنها دو هفته است كه همراه ابومسلم تمرين مي كنم با اين شرايط تصور مي كنم حضور 80 دقيقه اي ام در زمين موثر بود و توانستم پاسخ اعتماد مربيان را بدهم ولي مطمئن باشيد در هفته هاي آينده به شرايط بهتري خواهم رسيد .



وي در خصوص ديدار هفته آينده مقابل ذوب آهن يادآور شد : ما اگر مي خواهيم مقابل ذوب آهن نتيجه بگيريم بايد برد مقابل پرسپوليس را خيلي زود فراموش كنيم . ذوب آهن با حفظ تركيب خود تيم محكم و هماهنگي است و به نظر من مقابل استقلال مستحق شكست نبود و تيم ما در اصفهان مقابل اين تيم كار سختي در پيش دارد .