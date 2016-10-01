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۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۷

به منظور توسعه پایتخت مسکن مهر ایران؛

نخستین جلسه کارگروه رسانه های پرند برگزار شد

نخستین جلسه کارگروه رسانه های پرند برگزار شد

پرند- نخستین جلسه کارگروه رسانه ها ی پرند به منظور توسعه پایدار پایتخت مسکن مهر در شورای اسلامی شهر پرند برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه کارگروه رسانه ها ی پرند به منظور توسعه پایدار پایتخت مسکن مهر، ظهر شنبه در شورای اسلامی شهر پرند برگزار شد.

آریا خانی رئیس شورای شهر پرند در این هم اندیشی اظهار داشت: رسانه به عنوان زبان گویای مردم می تواند به عنوان یک بازوی کار آمد در کنار نهاد شورا و نیز همراه مردم باشد و کاستی ها و ضعف ها را به موقع گوشزد کند.

وی افزود: مشکلات پرند آنقدر زیاد است که  باید بر بلندای دماوند فریاد زدو این مشکلات با اطلاع رسانی رسانه های فعال در پرند زودتر مرتفع می شود.

وی با اشاره به اینکه مردم باید به این باور برسند که محور توسعه، همکاری و همدلی مسئولان و مردم است، گفت: مردم باید نسبت به نیازهای شهر مطالبه گری را بیاموزند که در این بین، رسانه بهترین ابزار هستند، چرا که نیازها و خواسته های مردم را عنوان می کنند.

کد مطلب 3784097

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