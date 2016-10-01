مسابقات کونگ فو توآی بانوان فارس برگزار شد

نجمه قبادی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این مسابقات در بخش «ممای» سلاح سرد ودفاع شخصی با۱۳۰ نفرشرکت کننده برگزار شد .

وی افزود: این رقابت ها که در چهار رده سنی انجام شد و در بخش نونهالان نفرات برتر خطیک فاطمه گنجی، ملینا زارع و زهرا روستا عناوین اول تا سوم را بدست آوردند.

نایب رئیس کمیته کونگ فو توآی فارس افزود: در قسمت خط دو حنانه دهقان اول شد، در رده نوجوانان مقام آوران خط یک نیز خ زهرا زارع ، سارا ملایی و بیتا بهرامی بودند و در خطدو۲ فاطمه مکلا، زهرا زارع برتر شدند.

وی گفت: در خط سه راضیه فرد متقی، مرجان کوهی و زهرا زارع،به ترتیب مقام اول تا سوم این بخش را ازآن خود کردند ودر خط پنج راضیه فرد متقی برجایگاه نخست ایستاد.

نایب رئیس کمیته کونگ فو توآی فارس گفت: در قسمت جوانان نفرات اول تا سوم خطی ک فاطمه جعفری، آیلار شفیعی وهانیه قنبری بوودند و در خط دو نیز زهرا ملایی و آیسودا شفیعی برتر شدند همچنین در خط سه کیانا اسکندری و در خط چهار زهرا جلیلی و هانیه افشار فرد برتر شناخته شدند.

وی عنوان کرد: در بزرگسالان مرضیه نجفی مقام اول، هانیه همراهی جایگاه دوم ومرضیه شیدایی سکوی سوم را درخط یک بدست آوردند و درقسمت سلاح مینا بهزادی از نورآباد اول شد.در این مسابقات مرضیه پاسدار، انسیه یونسی، مرضیه نجفی، سحرنجاتی، آرزو فتوح آبادی، محبوبه فتحی، فاطمه رحیمی ومینا بهزادی مسئولیت داوری را برعهده داشتند.

قبادی افزود: در پایان این رقابت ها تیم شیراز برسکوی نخست ایستاد تیم سپیدان نائب قهرمان این رقابت ها شد و تیم نورآباد ممسنی سوم شد.