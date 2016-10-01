گرد و غبار شمشیر را از رو بست

تیترشهر نوشت: با اعلام استانداری خوزستان امروز به دلیل شدت ریزگردها در آسمان خوزستان آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های سراسر استان خوزستان در نوبت عصر تعطیل شدند. موج جدید ریزگردها از روز جمعه وارد کشور شده و بنا بر اعلام سازمان هواشناسی مبدا موج جدید ریزگردها در آسمان خوزستان بیابانهای کشور عراق است.

امروز در آغاز دومین هفته سال تحصیلی جدید شدت ریزگردها به حدی بود که مسئولان استان خوزستان برای حفظ سلامتی دانش آموزان مدارس را تعطیل اعلام کردند و به این ترتیب امروز ۱۰ مهرماه نخستین روز تعطیلی به دلیل ریزگردها در خوزستان است.

دبیرکل مدیریت بحران استان خوزستان نیز با بیان اینکه در حال حاضر غلظت ریزگردها در اهواز ۱۹۴۹ میکروگرم در مترمکعب اندازه‌گیری شده گفت: این میزان از ریزگردها در آسمان خوزستان ۱۳ برابر حد مجاز است.با توجه به اعلام هواشناسی خوزستان موج ریزگردها تا پایان وقت امروز در آسمان خوزستان حضور دارد.

میهمان ناخوانده خوزستانی ها از عراق آمده است و سفره پر گرد و غبارش را بر مردم گشوده و این در حالی است که این بحران زیست محیطی طی ده سال گذشته به شدت تشدید شده است. حضورنیروهای آمریکایی و اشغال عراق و همچنین حضور نیروهای داعش سبب شد تا دولت عراق با مشکلات جدی خشک سالی و نابودی مراتع و مزارع رو به رو شود. وزش باد بر فراز منطقه شمالی حجاز، جریان هوای گرم منطقه دجله و نینوا ریشه اصلی گرد و خاک غرب کشور است. و متاسفانه هیچ راه حلی در کوتاه مدت وجود ندارد. جلیل مختار نماینده مردم آبادان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تیتر شهر گفت: متاسفانه ریزگردها مشکلات بسیاری را برای مردم آبادان وجود آورده است و عملا زندگی مردم در بسیاری از زمان ها مختل می شود. وی تصریح کرد: تمامی برنامه های ارائه شده توسط کارشناسان و مسئولین منوط به همت دولت عراق است که متاسفانه به دلیل شرایط خاص این کشور توجه کمی به ریزگرد ها و گرد وغبار می شود. به حال این مسئله دردراز مدت مشکلات بسیاری را برای مردم به وجود می آورد و نمی توان به این شیوه ادامه داد.

بخش‌های جنوبی تالاب هورالعظیم و و محور اهواز و ماهشهر یکی از کانون‌های اصلی تولید ریزگرد در داخل، و جنوب شرقی کشور عراق به دلیل توقف کویرزدایی نابودی تالاب‌های بین‌النهرین از کانون های برون مرزی ریزگردها هستند.سازمان هواشناسی ایران با توجه به گزارش داده‌های دیدبانی منطقه، منشأ گردوخاک را هم داخلی و هم خارجی دانسته و خیزش گرد و خاک را در بخش‌های جنوبی استان خوزستان می‌داند.

این بحران باعث شده است شهر اهواز مرکز این استان از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان شناخته شود که باعث مشکلات تنفسی ساکنان این شهر شده است. سالانه حدود ۲۲ هزار نفر در استان خوزستان به دلیل مشکلات ناشی از آلودگی هوا و ریزگردها به بیمارستان و مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. در آبان ۱۳۹۴ در پی بارش باران اسیدی در این استان، برای صدها نفر مشکلات تنفسی پیش آمد که آنان را به بیمارستان کشانده و به بستری‌شدن بیش از یکصد نفر منجر شد.

در برخی از روزهای سال میزان گرد و غبار در آبادان ۲۲۵، اندیمشک ۱۲۷، سوسنگرد ۷۶۷، امیدیه ۶۵۴، بهبهان ۵۸۹، گتوند ۱۶۶ و شوش ۴۶۰ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده است، این در حالی است که میزان آلایندگی استاندارد ۱۵۰ تا ۲۵۰ میکروگرم بر مترمکعب است. شدت ریزگردها در اهواز به اندازه‌ای است که از نهایت قدرت سنجش آنالایزرهای سازمان محیط زیست ایران بیشتر است.