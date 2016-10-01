بررسی المپیک و پارالمپیک/ لزوم اصلاح آیین‌ نامه پرداخت پاداش ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدفرید موسوی با انتقاد از نحوه پرداخت پاداش‌های رشته‌های تیمی پارالمپیک، گفت: ورزشکاران تیم ملی والیبال نشسته کشورمان با تمام محدودیت‌های جسمی توانستند ۶ قهرمانی در رقابت‌های پارالمپیک بدست بیاورند و به عنوان پرافتخارترین تیم ورزشی جهان محسوب می‌شود لذا نباید پاداش آنها نصف رشته‌های انفرادی پرداخت شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید قدر و ارزش قهرمانان را دانست و این امر نیز در سخنان رهبر انقلاب مورد تاکید است، اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان باید دستورالعمل یا آیین نامه اجرایی پرداخت پاداش ورزشکاران را که نحوه پرداخت نصفه پاداش‌ رشته‌های تیمی را مورد تجدید نظر قرار داده و اصلاح کند.

وی با بیان اینکه این موضوع باید بررسی و پیگیری شود، ادامه داد: مسئولان وزارت ورزش و جوانان در مراسم استقبال از ورزشکاران کاروان پارالمیپک کشورمان غیبت داشتند از این رو حداقل می‌توانند با توجه به اختیاراتشان در خصوص پرداخت پاداش زحمت ورزشکاران را جبران کنند.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه نباید تبعیضی بین پرداخت پاداش رشته‌های تیمی و رشته‌های انفرادی باشد، ادامه داد: در روزهای آتی عملکرد کاروان های المپیک و پارالمیپک کشورمان با حضور ورزشکاران، مسئولان وزارت ورزش و جوانان و متخصصان ورزشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و موضوع تفاوت پرداخت پاداش رشته‌های تیمی و رشته‌های انفرادی در این جلسات مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، هادی رضایی، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته ایران در خصوص نحوه پرداخت پاداش ورزشکاران گفته بود متاسفانه پاداش‌های رشته‌های تیمی نصف رشته‌های انفرادی است و تیم ملی والیبال نشسته که قهرمان پارالمپیک شده باید نیمی از پاداش قهرمانی را دریافت کند.