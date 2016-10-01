به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه طی مراسمی و با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد و برخی مسئولین استانی ساختمان جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان افتتاح شد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لرستان در این باره اظهار داشت: تا چندی پیش ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فاقد مکان مناسب بود که با عنایات نماینده ولی فقیه در استان و پشتوانه استاندار لرستان اعتبار لازم برای احداث ساختمان ستاد امر به معروف و نهی از منکر لرستان تامین شد.

سرهنگ علی حسین پازدار گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر لرستان حدود ۱۰ معاونت بوده که از حیث نبود مکان مناسب مشکلات جدی برای اداره امور آن وجود داشت که با افتتاح ساختمان جدید آن مشکلات ما در مرکز استان برطرف خواهد شد.

وی افزود: مساحت ساختمان ستاد امر به معروف و نهی از منکر لرستان هزار و ۵۰۰ متر مربع بوده که در دو طبقه مورد بهره برداری قرار گرفت.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لرستان اعتبار هزینه شده برای ساخت ساختمان این ستاد را حدود ۸۰۰ میلیون تومان دانست و گفت: مجری این طرح اداره کل راه و شهرسازی لرستان بوده است.