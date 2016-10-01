آثار هنرمندان تئاتر ایلام منعکس کننده نیازهای عموم مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، عمران خودآموز ظهر شنبه در آیین اختتامیه سی ‌امین جشنواره تئاتر استان ایلام، اظهار داشت: هنرمندان این هنر در استان افرادی ارزشی و دردمند بوده که همواره دغدغه توسعه استان و رفع مشکلات مردم را دارند.

وی افزود: خوشبختانه نگاه به ارزش های فرهنگی و دینی با رویکرد حفظ ارزش های دفاع مقدس در آثار فعالان این حوزه در استان موج می زند و شاهد هستیم آثار فاخری در این زمینه تولید و به نمایش عمومی درآمده است.

معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام نبود سالن های نمایش را مهم ترین دغدغه هنرمندان تئاتر در این استان برشمرد و گفت: این وضعیت در شهرستان ها بغرنج تر است ولی شوق و اشتیاق به این هنر باعث شده تا تعداد زیادی از جوانان با وجود مشکلات مالی در این حوزه فعالیت کنند و مشعل هنر تئاتر در ایلام همچنان روشن بماند.

خوداموز با اشاره به آثار ارائه شده در جشنواره تئاتر استان تاکید کرد: ۵۰ درصد از آثار ارائه شده به موضوع های ملی و ارزشی اختصاص دارد که نشان از تعهد هنرمندان این استان به این مباحث دارد.

وی یادآور شد: به هر میزان بتوانیم زمینه واگذاری امور فرهنگی را به فعالان این عرصه مهیا کنیم ، شاهد رونق بیش از پیش فعالیت های هنری در استان خواهیم بود و این اداره کل نیز از این رویه استقبال می کند.