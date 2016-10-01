نحوه پذیرش دانشجوی بدون کنکور در موسسات غیرانتفاعی اعلام شد

علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بخشنامه سازمان سنجش آموزش کشور درباره پذیرش بودن آزمون در مقطع کارشناسی ارشد و سایر مقاطع گفت: سازمان سنجش آموزش کشور امروز شنبه ۱۰ مهر ماه بخشنامه ای به موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی ابلاغ کرد که براساس آن پذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری غیرقانونی است.

وی اظهار داشت: براساس بخشنامه سازمان سنجش کلیه متقاضیان اعم از داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۹۵ ثبت نام کرده و یا نکرده اند می توانند در این مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند.

وی افزود: کلیه متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور دارای مدرک دیپلم، پیش دانشگاهی و یا کاردانی باشند.

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاههای غیرانتفاعی با بیان اینکه هر داوطلب باید صرفا متقاضی یک گروه آزمایشی و یکک کد رشته محل باشد، گفت: موسسات می توانند به میزان ظرفیت خالی مانده تا ظرفی مندرج در هر کد رشته محل در دفترچه راهنما اقدام به پذیرش دانشجو کنند.

وی ادامه داد: در بخشی از این بخشنامه آمده است، برای پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی مدارک دانشجویان اخذ شده و برای بررسی به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شود.

رئیس اتحادیه موسسات دانشگاه های غیرانتفاعی افزود: همچنین در بخش دیگر این بخشنامه آمده است، لازم به تذکر است که پذیرش برای مقطع کارشناسی ارشد به روش فوق امکان پذیر نبوده و منحصرا از طریق سازمان سنجش و براساس فرایند تکمیل ظرفیت تمام دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه این بخشنامه آمده است، امکان پذیرش مستقیم دانشجو توسط موسسات در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به هیچ وجه وجود ندارد.

آهون منش افزود: حال سوال ما این است که اگر برای دانشگاه های غیرانتفاعی ممنوع است چرا برای دانشگاه آزاد و پیام نور ممنوع نیست.

به گزارش مهر، اخیرا موسسات آموزش عالی غیردولتی براساس بخشنامه وزارت علوم اقدام به پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی بدون کنکور کردند.

مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم نیز دراین خصوص به مهر گفت: با توجه به این مساله که خیلی از مراکز دانشگاهی و از جمله غیردولتی ها ظرفیت شان تکمیل نشده است، ما برای اینکه به آنها کمک کنیم بخشنامه ای به موسسات غیرانتفاعی ارسال کردیم.

وی تاکید کرد: این بخشنامه مبنی بر این است که این موسسات ظرفیت های خالی خود را تا سقفی که شورای گسترش آموزش عالی تصویب کرده است با پذیرش مستقیم دانشجو تکمیل کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم یادآور شد: منتهی در متن بخشنامه به موسسات اعلام شده است، این کار با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور صورت گیرد، برای همین سازمان سنجش اطلاعیه ای را به این موسسات اعلام خواهد کرد.