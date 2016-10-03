به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برگزاری حراج «باران» که به عنوان نخستین حراج آثار خوشنویسی و نقاشی‌خط جمعه شب ۹ آذرماه برگزار شد و به فروش بالای دو میلیارد و ششصد میلیون تومان رسید، خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه «اثر احصایی به فروش رسیده در حراج باران تقلبی است». محمد احصایی در گفتگو با یکی از سایت های هنری اعلام کرده بود اثر به فروش رسیده از وی در این حراج تقلبی بود و وی قبل از حراج نیز این موضوع را مطرح کرده ولی مدیران حراج به حرف وی گوش نداده‌اند.

در این حراج اثری از محمد احصایی به قیمت ۱۵ میلیون تومان به فروش رسیده بود.

محبوبه کاظمی مدیر نگارخانه «ترانه باران» و مدیر حراج «باران» درباره این خبر و در پاسخ به اینکه آیا باید این اثر را طبق گفته آقای احصایی تقلبی به حساب بیاوریم به خبرنگار مهر گفت: این خبر که در یکی از سایت‌ها منتشر شده صحت ندارد. اثری که از آقای احصایی در حراج «باران» ارائه شد مجموعه‌داری به حراج ارائه داد که ۱۶ سال پیش از یکی از نمایشگاه هایی که از آثار آقای احصایی برپا شده بود مستقیم خریده بود و مدارکش موجود است. ضمن اینکه ما یک تیم کارشناسی خبره در این زمینه داریم که اصالت آثار را تایید کردند.

وی افزود: من اگر می خواستم کار جعلی بفروشم یک کار از سهراب سپهری یا کمال الملک می فروختم که میلیاردی ارزش داشته باشد و در مورد یک کار ۱۵ میلیون تومانی از هنرمندی که در قید حیات است این کار را نمی‌کردم.

مدیر حراج «باران» در پاسخ به اینکه در این حراج کارشناسی آثار به چه صورت بود نیز توضیح داد: ما چهار نفر در تیم کارشناسی داشتیم که هر کدام از آنها در حال حاضر برای موزه های داخلی و بین المللی خرید آثار می کنند. تایید اصالت آثار هم به این گونه نبود که هر چهار نفر دور هم جمع شوند و درباره یک کار نظر بدهند بلکه به صورت مستقل نظر خود را ارائه می دادند. برای همین ما از طریق روش های کاملا علمی می توانیم اصالت اثر را تایید کنیم.

کاظمی با بیان اینکه اطمینان می دهد تمام کارهایی که در حراج «باران» ارائه شد اصل است در انتها گفت: حتی اگر من به عنوان مدیر اشتباه می کردم، چهار کارشناس اعتبارشان را این میان هزینه نمی کردند. اگر اولی اشتباه می کرد، دومی اشتباه نمی کرد و اگر دومی اشتباه می کرد، سومی این اشتباه را نمی کرد.