امدادرسانی به بیش از ۱۱ هزار سالمند در اصفهان

غفور راستین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته سلامت سالمندان قرار داریم که شعار امسال «نه، علیه هرگونه تبعیض سنی» نامگذاری شده است.

وی بیان داشت: در شش ماهه ابتدای امسال، از تعداد کل امدادرسانی‌های انجام شده به سالمندان، ۹۴۱ مورد مربوط به تصادفات و در حوادث غیرتصادفی، یک هزار و ۷۳۳ مورد مربوط به بیماری‌های قلبی، ۸۸۷ مورد سقوط و زمین خوردگی، ۷۳۵ مورد فشارخون، ۷۳۱ ایست قلبی - تنفسی، ۷۱۰ بیماری تنفسی، ۶۳۱ مورد داخلی و اعصاب، ۵۷۵ مورد کاهش هوشیاری، ۲۳۰ مورد اعصاب و روان و ۱۶۸ مورد مشکلات گوارشی بوده است.

مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان اضافه کرد: در همین راستا، اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان اصفهان در شش ماهه نخست سال جاری، در مجموع ۴۵ هزار و ۲۳۸ ماموریت انجام شده، به ۱۱ هزار و ۷۷۵ سالمند بالای ۶۰ سال امدادرسانی کرد که از این تعداد، شش هزار و ۲۳۵ نفر، مرد و پنج هزار و ۴۷۱ نفر، زن بودند.

وی اعلام کرد: در این مدت، از مجموع سالمندانی که به آنها خدمات درمانی فوریت‌های پزشکی ارائه شده، چهار هزار و ۲۹۴ نفر در ردیف سنی ۶۰ تا ۶۹ سال، سه هزار و ۷۰۰ نفر ۷۰ تا ۷۹ سال، سه هزار و ۲۹ نفر ۸۰ تا ۸۹ سال و ۷۵۲ نفر بالای ۹۰ سال بودند.

راستین اظهار داشت: از مجموع این افراد، هشت هزار و ۸۷۲ نفر ضمن دریافت خدمات فوریت های پزشکی برای انجام مراحل درمانی تکمیلی، توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل و یک هزار و ۹۳۹ نفر به صورت سرپایی، توسط تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی در محل حادثه درمان شدند.